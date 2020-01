Muere Alexis Eddy, estrella juvenil de MTV, a los 23 años

Alexis Eddy, de 23 años, ha sido encontrada sin vida en su domicilio de West Virginia, Estados Unidos. Según apuntan las primeras pesquisas, la joven habría podido sufrir un paro cardíaco, aunque se ha abierto una investigación para aclarar la causa de la muerte, tal y como informa el portal TMZ.

Alexis Eddy

La policía de Mannington no ha querido ofrecer detalles sobre su línea de investigación, aunque, según el citado medio, estarían indagando en si el paro se debió a causas naturales o, en cambio, influyó algún otro factor. También se recoge el testimonio de un miembro de la familia, el cual ha confirmado que, cuando la joven llegó a su casa el pasado miércoles, alrededor de las 23:00 horas, todo "parecía estar bien".

Eddy había confesado haber sufrido problemas de adicción en el pasado, pero a finales de septiembre de 2019 publicaba una imagen en su cuenta de Instagram en la que presumía de haber conseguido salir de ese drama. Su lucha contra las drogas y el alcohol se había hecho muy popular, ya que publicaba con asiduidad información sobre su estado y su alegría por los logros que iba consiguiendo.

Su salto a la fama

Eddy saltó a la fama en 2017, gracias a su participación en el reality de MTV 'Are you the one?', (¿Eres el elegido?). En él, 10 solteras y 10 solteros son aislados en una isla paradisiaca con el objetivo de encontrar el amor entre ellos. La simpatía y el desparpajo de la joven hicieron que enseguida se ganara el clamor de la audiencia, lo que la convirtió así en uno de los rostros más populares de la cadena juvenil.