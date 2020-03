Muere Carlos Falcó a los 83 años, padre de Tamara Falcó, por el coronavirus

Ha muerto Carlos Falcó, quinto Marqués de Griñón y padre de Tamara Falcó, este viernes a la edad de 83 años. Había sido ingresado horas antes en el hospital madrileño Fundación Jiménez Díaz por la gravedad de su estado de salud tras haberse contagiado de coronavirus, si bien no experimentaba antecedentes médicos preocupantes.

Carlos Falcó y su hija Tamara Galcó

Tamara Falcó había posteado recientemente un mensaje dedicado a él con motivo del Día del Padre. "Ayer fue San José y me olvidó postear. Esta foto describe mi relación con mi padre. Papi, tú no tienes Instagram pero, como siempre te enteras de todo lo que hago, que sepas que te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear. Love you", escribía en sus redes sociales.

En intervención telefónica con 'Cuatro al día', Carmen Lomana ha conocido la noticia del que era amigo suyo. La celebrity había hablado esta misma mañana con la mujer de Carlos Falcó, Esther Doña, y sabía de primera mano sobre la gravedad de la situación. Lomana, notablemente afectada, ha afirmado que el también Marqués de Castell-Moncayo era una persona muy vital y que no tenía grandes problemas de salud: "Si me hubieseis preguntado habría asegurado que lo iba a superar".

En el mismo hospital que Esperanza Aguirre

Carlos Falcó nació en Sevilla en el año 1937 y recibió formación en Bélgica y Estados Unidos. Empresario de profesión y amante de los viñedos por afición, se casó con Isabel Preysler en 1980, la que fue su segunda de cuatro esposas. Con ella tuvo una hija, Tamara Falcó, habitual de la alta sociedad y, más recientemente, de los platós de televisión. Se da la casualidad de que había sido ingresado en el mismo hospital en el que está siendo tratada Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro, así como el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.