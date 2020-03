El actor Idris Elba da positivo en coronavirus

La lista de contagios por coronavirus es cada vez más larga. En el mundo se han contabilizado 185.377 contagios y 7.331 fallecidos, unas cifras que, por desgracia, no paran de sumar. Decenas de rostros conocidos han utilizado sus redes sociales para anunciar que han sucumbido ante la enfermad. El último en hacerlo ha sido el actor británico Idris Elba.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I'm doing ???????????????? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ