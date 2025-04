Muere Carlos Jesús, el vidente de Raticulín, a los 80 años

Por Ricardo Cardona |

Carlos Jesús, el reconocido personaje televisivo, ha muerto a los 80 años. El mítico vidente de Raticulín que marcó a toda una generación, perdió la vida el pasado 27 de enero en Dos Hermanas, Sevilla. Sin embargo, no ha sido hasta el viernes 4 de abril, tres meses después, cuando se ha conocido su fallecimiento gracias al programa 'Y ahora, Sonsoles', que ha revelado la trágica noticia.

Carlos Caballero Rey alcanzó la fama gracias a programas como 'Crónicas marcianas' y 'Al ataque', donde se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo por su excéntrica personalidad y su singular universo místico. Afirmaba haber nacido en Ganímedes, visitar Raticulín, dividirse en dos personalidades y aseguró comunicarse con Jesucristo, quien según él, le había encomendado una misión divina.

Entrevista a Carlos Jesús

Pese al impacto mediático de sus apariciones en televisión, Carlos Jesús se retiró de los platós para volver a Andalucía. Según ha contado su amigo Jesús Chavero en 'Y ahora, Sonsoles', vivió sus últimos años en soledad, ya que estaba "abatido por toda la inmensa historia que le hizo famoso de una manera que perturbó su día a día".

"Se recluyó en su fe, en su mundo, en su historia y no quiso saber nada porque no le interesaba", comentó Chavero respecto a los últimos años de vida del vidente. Estaba tan alejado de la vida pública que incluso su propio amigo desconocía que había fallecido: "Me enteré hace como diez días porque bajé a Dos Hermanas a una mudanza y al estar en casa de mis tíos, que son sus vecinos, me enteré de que había fallecido".

Carlos Jesús en televisión

Un icono televisivo

Carlos Jesús fue uno de los personajes más icónicos del panorama televisivo de los 90. A pesar de que su historia en televisión terminase hace años, su figura ha permanecido viva en la cultura popular y en la memoria de toda una generación. Tanto que incluso Carlos Latre se caracterizó del vidente en 'El hormiguero' en enero de 2021.