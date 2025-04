Muere Val Kilmer, estrella de 'Top Gun', 'Heat' y 'Batman Forever', a los 65 años

Por Redacción |

El actor Val Kilmer ha muerto a los 65 años. Conocido por sus memorables papeles secundarios, pero también por encabezar producciones como 'Batman Forever' o 'The Doors', el intérprete californiano ha perdido la vida este martes 1 de abril en Los Ángeles, como ha confirmado su hija, Mercedes Kilmer, a The New York Times. La causa del deceso ha sido una neumonía. Previamente, Kilmer fue diagnosticado de un cáncer de garganta del que se acabó recuperando.

El último de los más de cien trabajos de Kilmer fue en 'Top Gun: Maverick', la exitosa secuela estrenada en 2022 en la que retomaba el papel de Tom "Iceman" Kazansky que ya encarnó en la cinta original de 1986. Aquel fue su primer gran rol en una industria en la consiguió dejar huella con el paso de las décadas. Poco después de compartir pantalla con Tom Cruise en el drama de acción, se puso al frente de proyectos como 'Los crímenes de la calle Morgue', 'El hombre que rompió mil cadenas' o la fantasiosa 'Willow'.

Nada más arrancar los noventa unió fuerzas con Oliver Stone al meterse en la piel del icono musical Jim Morrison en 'The Doors'. Tan solo dos años después, se reencontró con Tony Scott ('Top Gun') en 'Amor a quemarropa' y compartió cartel con Kurt Russell y Sam Elliott en 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp', aunque su gran año sería 1995. En el ecuador de la década, Kilmer se enfundó el traje del Caballero Oscuro en 'Batman Forever' y también coprotagonizó la aclamada 'Heat' junto a Al Pacino y Robert De Niro.

El actor de las mil caras

Desde entonces, participó en docenas de películas y tuvo puntuales apariciones televisivas en 'Entourage', 'Psych' o la miniserie 'XIII: La conspiración'. En la gran pantalla, colaboró con cineastas como Werner Herzog ('Teniente corrupto'), Francis Ford Coppola ('Twixt'), Terrence Malick ('Song to Song'), Tomas Alfredson ('El muñeco de nieve') o Kevin Smith ('Jay y Bob el silencioso reboot'). También se reunió con Stone en 'Alejandro Magno' y con Scott en 'Déjà vu', y brilló en la comedia 'Kiss Kiss, Bang Bang' junto a Robert Downey Jr. En 2021, el documental 'Val' repasó su carrera y su lucha contra el cáncer.