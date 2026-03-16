Por Adrián López Carcelén |

El mundo de la televisión está de luto tras el fallecimiento de Esther González. Shine Iberia anunciaba el domingo 15 de marzo la muerte de la periodista tras toda una vida dedicada en cuerpo y alma al sector. Tras comenzar su carrera profesional en la Cadena COPE, dio el salto a la pequeña pantalla en 1995 de la mano de 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. No obstante, su entrada en Zeppelin TV en 1999 supuso un punto de inflexión en su trayectoria personal y profesional.

A comienzos de siglo, la irrupción de 'Gran Hermano' revolucionó el panorama televisivo español. El 23 de abril del 2000 se abrían por primera vez las puertas de una casa por la que han pasado todo tipo de personas. Esther González fue una de las responsables del lanzamiento de este experimento sociológico que se convertiría en uno de los formatos más importantes de la televisión española.

Esther González estuvo detrás de muchos formatos de Zeppelin TV como 'Gran Hermano' o 'Ven a cenar conmigo'

La periodista estuvo ligada a Zeppelin TV durante catorce años. Además del formato de telerrealidad, González estuvo detrás del éxito de otros grandes programas como 'Fama a bailar', 'Ven a cenar conmigo', 'Supermodelo' o 'Curso del 63'. Su trabajo la convirtió en una de las figuras más valoradas del sector.

Su llegada a Shine Iberia

Desde 2013, Esther González ha estado vinculada a Shine Iberia

En el año 2013, Esther González cambió de casa y se convirtió en la directora de casting de Shine Iberia. Desde entonces,. Asimismo, su labor se extendió a otros formatos como ' La isla ' o ' Lego Masters '. Su trabajo a lo largo de estos años le valió para hacerse con uno de los Premios Talento 2025 que entrega la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Ha sido Shine Iberia la encargada de comunicar la muerte de González, que deja un vacío inigualable en el mundo televisivo. "Hoy es un día muy triste para la familia de la televisión. Despedimos con una pena enorme a nuestra compañera Esther González, una persona extraordinaria, especial, que siempre supo desempeñar su actividad profesional con excelencia, humanidad y compañerismo. Esther fue la mejor directora de casting y tuvo un talento único que le permitió cambiar la vida de muchas personas a lo largo de su dilatada trayectoria. Descansa en paz, compañera", ha comunicado la productora a través de su página oficial.