Muere Joe Ruby, creador de 'Scooby-Doo', a los 87 años

El mundo de la animación despide a una de las figuras más importantes de su historia. Joe Ruby, uno de los responsables de la creación del personaje de Scooby-Doo, falleció en California el pasado miércoles 26 de agosto debido a causas naturales. El creador y artista, que tenía 87 años, deja a sus espaldas un importante legado y una de las obras más recordadas de la animación.

'Scooby-Doo', creación de Joe Ruby

Joe Ruby comenzó su carrera profesional en Walt Disney Productions trabajando como técnico, después de que sirviera a la marina de Estados Unidos. Sin embargo, terminó fichando por Hanna-Barbera Productions, lugar donde nacería 'Scooby-Doo, Where Are You!', ficción que creó junto a Ken Spears en 1969. La serie se mantuvo en el aire en CBS hasta 1976.

'Scooby-Doo' llegó a la televisión para renovar la programación infantil del momento gracias a su apuesta por la mezcla de comedia, misterio y algunos apuntes sobrenaturales. Su pandilla es una de las más recordadas, trascendiendo a varias generaciones desde su estreno. Después de 'Scooby-Doo, Where Are You!' llegaron varias secuelas, así como películas. El pasado 15 de julio se estrenaba en España "¡Scooby!", la última producción del recordado personaje.

Otros trabajos de Joe Ruby

Aunque Joe Ruby siempre será recordado por su labor con 'Scooby-Doo', su trayectoria ha sido muy prolífica. Como guionista, ha sido responsable de otras ficciones como la serie de 'El planeta de los simios', además de haber producido 'Punky Brewster', la serie animada de 'Alvin y las ardillas' o 'Loca academia de policía'.