Muere Mark Margolis, actor de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', a los 83 años

Por Cèlia Gallego |

Mark Margolis, el actor veterano conocido por su interpretación del vengativo traficante de drogas Héctor Salamanca en 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', ha fallecido en el hospital Mount Sinai de Nueva York tras una breve enfermedad a los 83 años de edad. El encargado de comunicar la noticia ha sido su hijo, el también actor Morgan Margolis.

Mark Margolis como Hector Salamanca en 'Breaking Bad"

Nacido en Filadelfia en 1939, Margolis se formó en el mítico Actors Studio con Stella Adler y posteriormente con Lee Strasberg y Barbara Loden. Inició su larga carrera en el teatro en los años sesenta y hasta 1994 no dio el salto a la pequeña pantalla con un papel en la telenovela de CBS 'The Guilding Light'.

Sin embargo, la fama entre el gran público no le llegó hasta 2009 gracias a Hector Salamanca, conocido como el Tío, el despiadado capo de un cártel de la droga que, a pesar de estar postrado en una silla de ruedas y de sólo poder comunicarse a través de un timbre tras sufrir un derrame cerebral, tenía atemorizados a todos los que le rodeaban. El Tío Salamanca, que debutó en la segunda temporada de 'Breaking Bad', se convirtió en uno de los mayores villanos de la serie y le valió a Margolis una nominación al Emmy en la categoría de mejor actor invitado en una serie de drama en 2012.

Además de 'Better Call Saul' y 'Breaking Bad', los créditos televisivos de Margolis incluyen ficciones como 'The Equalizer', 'Oz', 'Kings' y 'American Horror Story', y apareció como estrella invitada en 'Crossing Jordan', 'Californication', 'Person of Interest', 'Gotham', 'Prodigal Son', 'Snowpiercer: Rompenieves', 'The Blacklist' y 'The Affair', entre muchísimas otras. Su última aparición en televisión fue en la segunda temporada de 'Your Honor' de Showtime, que supuso su reencuentro con Bryan Cranston.

En el cine, Margolis es quizás más recordado por interpretar a Alberto "La Sombra" en "Scarface" y por sus apariciones en muchas de las películas de Darren Aronofsky, incluidas "Noah", "Cisne negro", "El luchador" y "Pi". También apareció en "El secreto de Thomas Crown" de John McTiernan, junto a Pierce Brosnan y Rene Russo; "Adiós pequeña, adiós" de Ben Affleck, junto a Morgan Freeman y Ed Harris; "Tipos legales" de Fisher Stevens, junto a Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin; y "Valley Of Bones" de Dan Glaser, junto a Autumn Reeser.

"Un gran actor y un ser humano encantador"

Tan pronto como se conoció la noticia, muchos de sus compañeros de profesión como Bryan Cranston, Bob Odenkirk, Dean Norris o Michael Mando expresaron su pésame en las redes sociales.

A powerful screen presence! Mark made me laugh in the van on the way to set with his jokes and comments and I only hope I have half his energy and focus when "Action" was shouted. Thank you, Mark, and condolences to your family. https://t.co/3jwmjXW75M — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 4, 2023

So sad to hear Mark Margolis has died. A phenomenal actor. A funny guy. RIP. My thoughts are with his family — Dean Norris (@deanjnorris) August 4, 2023

Absolutely devastated to hear that we've lost Mark Margolis. Mark was brilliant, funny, a raconteur with a million stories. I miss him already. — Peter Gould (@petergould) August 4, 2023

"Once you lose your scientific rigor you are no longer a mathematician, YOU'RE A NUMEROLOGIST!" MARK MARGOLIS LEGEND! pic.twitter.com/VtyXx794hZ — darren aronofsky (@DarrenAronofsky) August 4, 2023