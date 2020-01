Muere Marsha Kramer, actriz de 'Modern Family', a los 74 años

La actriz Marsha Kramer, que desarrolló la mayor parte de su carrera en los platós de televisión estadounidenses, ha fallecido a los 74 años. Por el momento, las causas de la muerte son desconocidas, y el deceso ha sido comunicado por el director de casting Jeff Greenberg, con el que Kramer coincidió durante años en 'Modern Family', donde encarnó a Margaret durante siete años.

De hecho, Kramer apareció en el episodio de la sitcom de ABC emitido el 22 de enero, dando vida de nuevo a Margaret, que había sido asistente de Jay Pritchett (Ed O'Neill), y que en este capítulo dejaba de lado su jubilación para trabajar brevemente bajo las órdenes de Alex (Ariel Winter). En la que pequeña pantalla también tuvo roles recurrentes en títulos como 'Navy. Investigación criminal', 'Dr. Ken', 'Frasier' o 'Malcolm in the Middle'.

So sad to hear that my long time friend, Marsha Kramer passed away yesterday at the age of 74. She was so delightful in the 14 eps she shot as Margaret on Modern Family over the last 7 yrs, but I'll always remember her soaring aloft as Wendy to Sandy Duncan's Peter Pan. #RIP pic.twitter.com/H3vfdzPfiP