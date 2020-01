Muere Meritxell Negre, cantante y concursante de 'El número uno', a los 48 años

El mundo de la canción despide a Meritxell Negre, fallecida el martes 21 de enero a los 48 años a causa de un cáncer. Procedente de Barcelona, fue una de las participantes de la primera edición de 'El número uno', el talent show que Antena 3 y Gestmusic produjeron en 2012 y al que entró como parte del grupo comandado por Natalia Jiménez en la primera gala. Se convirtió en la quinta expulsada pero eso no le impidió mantener una carrera fructífera y cruzar el charco a Estados Unidos en busca de su sueño musical.

En realidad, Meritxell había comenzado su carrera musical y televisiva mucho antes. En los 90 era la vocalista de la banda catalana The Sutton Club Orchestra y. En 2004 logró grabar y publicar el álbum "The Meritxell Project", en el que el guitarrista y compositor británico Gary Grainger ejerció de productor.

Meritxell Negre en 'El número uno'

Se trasladó a Estados Unidos y actuó en numerosos escenarios, de Las Vegas a Washington D.C. y Los Ángeles, tras ser seleccionada como la "nueva Peaches" del dúo Peaches and Herb. Sin duda, formar parte de esta mítica formación fundada en los 60 fue uno de los mayores hitos de su carrera profesional. Aunque su componente masculino, Herb Fame, se ha mantenido desde los inicios, la mitad femenina ha cambiado hasta en seis ocasiones. Juntos grabaron "Colors of Love" en 2009, el primer álbum del dúo desde 1983.

Su batalla contra el cáncer

Tras abandonar Peaches and Herb, Meritxell Negre fundó su propia agencia de espectáculos, Silly Dog Entertainment. Su paso por 'El número uno' le reportó un empujón en nuestro país gracias a sus versiones de Whitney Houston o Jocely Brown, pero siguió trabajando como cantante en Estados Unidos. Recientemente había regresado a España junto a su pareja, Victor Chevalier, un californiano al que conoció cuando vivía allí.

En noviembre de 2018 compartía una de sus actuaciones en Nápoles junto al texto "me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí!". Lo escribía poco después de pisar el escenario en Italia y reconocía que "hoy, en la cama con quimioterapia, me encuentro muy mal. Lo que cambian tres días". A pesar de su impecable optimismo, por desgracia ha acabado perdiendo la batalla contra tan devastadora enfermedad.