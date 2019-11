Muere el padre de Ramón García, José Ramón García, a los 89 años

La familia del presentador vasco Ramón García ha sufrido un duro golpe tras el fallecimiento de su padre, José Ramón García Roncal, a la edad de 89 por circunstancias naturales. Para honrar su memoria, su nuera, Patricia Cerezo, ha querido dedicarle un cariñoso y sentido mensaje en redes sociales, a través del cual se ha conocido la triste noticia.

En su cuenta de Instagram, la periodista ha publicado varias fotos en las que se puede ver al padre del presentador junto a su hijo, sus nietas y otros familiares. En el mismo mensaje, expresaba lo cercana que se sentía a su suegro, que "desde el primer día" la trató "como a una hija". Ha destacado que José Ramón García era "la bondad personificada" y ha recordado anécdotas que el hombre compartía con sus nietas.

"Me quedo con la tranquilidad de que te has ido en paz, que has tenido una vida maravillosa", continuaba el mensaje. Cerezo terminaba su escrito recordando a su padre, también fallecido, y lo bien que ambos hombres se llevaban: "Qué alegría le habrá dado al verte. Te quiero Ramón". En la misma publicación, seguidores y amigos han dado el pésame a la familia y enviado mensajes de ánimo.

El apoyo de los amigos

Una de las personas que han querido desearle lo mejor a Ramón García en estos duros momentos ha sido Ana Obregón. La presentadora y actriz dejó un comentario en la publicación de Patricia Cerezo en el que mandaba a su amigo "el beso más cariñoso del mundo". Obregón y García coincidieron en '¿Qué apostamos?' uno de los concursos que TVE emitió en los años 90 y fueron durante años la pareja más popular y esperada de las Campanadas de la pública.