Muere Brian Tarantina, actor de 'La maravillosa Sra. Maisel', a los 60 años

El actor Brian Tarantina, conocido por interpretar a Jackie en la exitosa serie de Amazon Prime 'The Marvelous Mrs. Maisel', ha fallecido este sábado 2 de noviembre en su apartamento en Nueva York. Según Deadline, el servicio de emergencias recibió una llamada de alerta, pero al llegar al domicilio del actor, el equipo médico no pudo hacer nada por salvar su vida. Se ha abierto una investigación para descubrir los motivos de su muerte.

The Gaslight won't be the same without you. Thank you Brian Tarantina for sharing in all of the laughs. Sending love to his family and friends in this difficult time. pic.twitter.com/J1R1ijF3tE