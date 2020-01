Mueren Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera al caerse de un puente mientras grababan una serie de Televisa

México vivió una tragedia durante la noche del jueves 16 de enero. Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera perdían la vida en pleno set del rodaje de 'Sin miedo a la verdad', la ficción de Televisa que se encontraban grabando en ese momento. El triste suceso tuvo lugar debido a que ambos se precipitaron al vacío tras caerse de un puente.

Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, actores de 'Sin miedo a la verdad'

Televisa emitió un comunicado en el que lamentaba el triste suceso ocurrido durante una de sus producciones: "La producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente, que enluta a nuestra casa Televisa". Navarro fallecía a la edad de 46 años, mientras que Rivera lo hacía con 30.

Según indica la cadena, ambos se encontraban ensayando una escena en el momento del fatal desenlace. Sin embargo, esta versión se contradice con la de Magdalena del Río en El Universal, delegada de la Asociación Nacional de Actores, quien se encontraba presente en ese instante: "Yo vi que los actores habían salido de sus escenas y los llamaron para hacer una tercera filmación de protección. Yo estaba parada cuando escuché un golpe y salí corriendo y los vi tirados. La escena que hicieron era de protección porque sus escenas ya estaban hechas".

Un triste accidente

La propia delegada asegura que "había todas las medidas de seguridad" en el set. "Tengo entendido que uno perdió el equilibrio y se agarró del otro actor. Lamentablemente, un accidente bastante feo. Me siento mal porque ellos no debían haber caído de esa manera", explica del Río. Jorge Navarro falleció en el acto, mientras que su compañero permaneció con vida hasta la llegada al hospital, donde los médicos no pudieron hacer nada por él.