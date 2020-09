'Mujer (Kadin)': El final del capítulo 22 que da un giro a la historia tras la dura paliza a Bahar

'Mujer (Kadin)' se ha convertido en el fenómeno televisivo de la temporada, algo que no sorprende viendo los giros que la ficción está tomando en sus últimos episodios emitidos. Este miércoles 23 de septiembre la serie anotó un 17,7% de share y 1.738.000 espectadores de media; lo hizo en un capítulo en el que vimos cómo fue el encuentro entre Sirin y Bahar tras saber que esta última estaba con Sarp. Los insultos, los golpes y los puñetazos estuvieron muy presentes en este momento que dio paso minutos después a un impactante giro que sin duda dejó al público con muchas ganas de más.

Bahar y Sirin, peleándose en 'Mujer'

Bahar, la protagonista de la historia, quiso recordar con Ceyda cómo vivió el encuentro con su hermana Sirin cuando supo que esta mantenía un idilio amoroso con Sarp, el gran amor de su vida. Ambas se encontraron el plena calle y tras un intenso cruce de miradas, Bahar le dejó claro que había ido hasta allí para pegarle una paliza. "No me hagas reír", la respondió Sirin, algo que provocó la furia de su hermana, que no dudó en tirarla al suelo dándole puñetazos mientras le reprochaba el haber estado con su marido. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la traicionó así?

"¡Lo siento, hermana! Yo era una niña. Tu marido me engañó, Sarp no me dijo la verdad. Me dijo que me amaba y me prometió que te dejaría, que me quería a mí", afirmó Sirin, ante una Bahar que no atendía a razones y le pedía que dejase de mentir. Lo hizo mientras intentó ahogarla hasta que Sirin decidió defenderse, se puso de pie y empezó a pegar una gran paliza a su hermana, que no tuvo fuerzas para poder defenderse. Gritos, insultos, puñetazos y patadas fueron constantes durante un buen número de minutos en este encuentro final que terminó con la relación de ambas totalmente rota. Pero la cosa no quedó ahí y es que Ceyda y Yeliz decidieron ir después en busca de Sirin para hacerle pagar todo lo que le hizo a su amiga Bahar.

El inesperado gran giro final

Pero el capítulo nos dio muchos otros momentazos y es que la escena final del mismo sin duda dio un giro a todo y puso sobre la mesa lo que está por venir. Tras ver a Piril, la nueva esposa de Sarp, investigar la vida de Bahar y sus hijos, a quien su marido da por muertos, esta decidió ir a conocerles en persona, acudiendo hasta el colegio de los pequeños. Lo que poco podíamos esperar es que en ese lugar se terminó encontrando con la propia Bahar; cara a cara. ¿Qué pasará entre ambas? Es la gran baza con la que 'Mujer' intentará seguir luchando por el liderato la próxima semana y es que parece que ahora sí, la verdad está a punto de salir a la luz ya que Piril llama a Bahar para contarle algo... ¿Será que Sarp está vivo?