Conoce a los actores protagonistas de 'Mujer (Kadin)', el fenómeno turco de Antena 3

Apenas unos meses después de que 'Mujer (Kadin)' concluyera su emisión en Turquía con el final de su tercera temporada, Atresmedia anunció el debut de la telenovela turca en el prime time de Antena 3, en lugar de en Nova como suele ser habitual, para principios de julio. Una noticia que llegaba más de un año después de que la compañía confirmase la adquisición de dicha producción junto a otras ficciones turcas como 'Fugitiva' y 'Hercai', actualmente en emisión en Nova, o 'Cennet' y 'Mar de amores', aún pendientes de estreno.

Desde entonces, 'Mujer (Kadin)' se ha convertido en todo un fenómenosentre la audiencia española, aguantando sus buenos datos de audiencias incluso a pesar de emitirse en varias noches de la semana y competir contra otros formatos o series destacados de la temporada. Un éxito casi inesperado por parte de una producción que, con sus primeros 19 episodios, ha logrado un promedio de un 15% de share y 1,5 millones de espectadores, después de alcanzar a audiencias de más 65 países de todo el mundo, siendo una de las ficciones más vendidas de los últimos años. Ante el gran éxito de la historia centrada en Bahar y sus hijos Nisan y Doruk, en FormulaTV recogemos las biografías de sus actores principales, para conocerlos un poco más allá de sus ya familiares personajes.

1 Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli)

Özge Özpirinçci interpreta a Bahar en 'Mujer (Kadin)'

La actriz Özge Özpirinçci es la encarga de interpretar a la protagonista de 'Mujer (Kadin)', Bahar. Nacida el 1 de abril de 1986, Özpirinçci se inició de forma tardía en el mundo de la interpretación, después de graduarse en Administración de empresas en la Universidad de Sabanci, tras lo que comenzó haciendo castings publicitarios en 2008. Su fichaje para protagonizar un popular anuncio de brownies ese mismo año, le otorgó una creciente fama en el país, gracias a la cual consiguió su primer papel en una serie televisiva, en 'Cesaretin Var Mi Aska' (traducido como "tienes coraje para amar").

Tras ella, en 2011 llegó su primer protagonista en 'Al Yazmalim', al que se sumaron otros trabajos en el cine turco y en la pequeña pantalla, en ficciones como 'Kavak Yelleri', 'Aramizda Kalsin' o 'Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarim', hasta que en 2015 adquirió su segundo papel principal en 'Ask Yeniden'. En dicha comedia, Özpirinçci compartía protagonismo con el actor Bugra Gülsoy, intérprete conocido en España por su trabajo en 'Fatmagül' y en 'Kuzey Güney', entre otras. Gracias dicho papel, Özge logró el premio a Mejor Actriz de comedia en los Pantene Golden Butterfly Awards de 2015, mientras que en la edición de 2018 obtuvo el galardón a Mejor actuación por su trabajo en 'Mujer (Kadin)'. Reconocimientos a los que la intérprete ha sumado también varios premios por sus interpretaciones en la película "Anadolu Kartallari", de 2011, y el cortometraje "Kayip" de 2013.

La fama internacional de Özpirinçci gracias a 'Mujer (Kadin)', llamó la atención de Netflix, compañía que la contrató para protagonizar 'Simdiki Aklim Olsaydi' ('If Only'). Por desgracia, esta producción fue paralizada en el mes de julio ante las presiones del gobierno por la presencia de un personaje homosexual, hasta el punto de que denegaron el permiso a la compañía para seguir con el rodaje. Una historia de ocho episodios que contaba la historia de una madre sumida en un matrimonio infeliz y que es transportada treinta años atrás, hacia la noche en la que su marido le propuso matrimonio. Producción que, por desgracia, parece que no saldrá finalmente a la luz, aunque la plataforma aseguró que tiene intenciones de seguir produciendo series originales turcas.

Más allá de su carrera profesional, Özpirinçci mantiene actualmente una relación con el actor turco Burak Yamantürk con quien trabajó en 'Tatar Ramazan' entre 2013 y 2014, año en el que comenzó su relación, por ahora sin boda a la vista. "No veo el matrimonio como una necesidad (...) organizar una boda me estresa y creo que puede complicar nuestro amor", declaró la intérprete para Turkish Celebrity News. Asimismo, Özge ha demostrado su compromiso con causas solidarias, participando en campañas como "Adopt-a-Pet" en Turquía o "Él por ella" de las Naciones Unidas.

2 Kübra Süzgün y Ali Semi Sefil (Nisan y Doruk)

Kübra Süzgün y Ali Semi Sefil son Nisan y Doruk en 'Mujer (Kadin)'

Los pequeños Nisan y Doruk, hijos de Bahar, son interpretados por Kübra Süzgün y Ali Semi Sefil respectivamente, dos jóvenes actores con una breve pero prometedora carrera profesional hasta la fecha. Kübra nació el 26 de junio de 2009 y, desde entonces, ha trabajado en diversas series turcas, empezando por 'Yaz'in Öyküsü', en 2015, sumando hasta siete ficciones televisivas, dos TV Movies y una película. 'Mujer (Kadin)' ha sido su primera producción como protagonista, producción gracias a la cual Süzgün obtuvo el premio a Mejor actriz infantil en los Pantene Golden Butterfly Awards de Turquía en 2018.

Más allá de este conocido papel, Süzgün puede resultar algo familiar a aquellos fans de las telenovelas turcas que tengan buen ojo: participó brevemente en la serie 'Içerde' y 'Madre', donde entabló amistad con la protagonista, la joven actriz Beren Gokyildiz. De hecho, su próximo proyecto a emitir en televisión será en 'Kimsesizler' ("huérfanos"), serie en la que ambas intérpretes trabajarán juntas como parte del reparto principal. Una serie que ha comenzado a promocionarse en Fox Turquía hace apenas unos días, ante su inminente estreno, previsto en principio para el mes de octubre.

En el caso del pequeño Ali Semi Sefil, el actor infantil turco nació el 17 de octubre de 2013, por lo que su carrera interpretativa es mucho más corta que la de su hermana ficticia: aparte de su papel protagonista en 'Mujer (Kadin)', con el que debutó en el mundo de la interpretación en 2017, un año después fue miembro del reparto de la película turca 'Kelebekler'. Además, con tan solo cinco años de edad, fue galardonado con el premio a Mejor actor infantil en los Pantene Golden Butterfly Awards de 2018, categoría en la que también obtuvo reconocimiento su compañera Süzgün.

3 Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli)

Caner Cindoruk da vida a Sarp en 'Mujer (Kadin)'

Caner Cindoruk es el actor turco encargado de dar vida a Sarp, el difunto marido de Bahar. También productor y director teatral, el intérprete nació el 2 de abril de 1980 en el seno de una familia paterna de origen kurdo con una estrecha relación con el mundo artístico: Zafer Doruk, su padre, es un galardonado escritor de cuentos, mientras que su tío Erdal es actor de teatro. Aunque su debut en el mundo de la interpretación ocurrió en 1990 en la mini serie 'Hanimin Çiftligi', no fue hasta 2006 cuando Cindoruk retomó su faceta como actor en la película "Beynelmilel", un año antes de que volviera a la televisión en 'Kara gunes', donde interpretó el papel protagonista.

Previamente, durante su paso por la Universidad Çukurova, Caner estudió Administración de empresas mientras ejercía como actor y director de la compañía de teatro del centro. Desde entonces, Caner ha acumulado en su carrera interpretativa hasta una decena de papeles en películas turcas, misma cantidad que ha sumado en ficciones en la pequeña pantalla. Entre sus trabajos, destacan sus interpretaciones en los largometrajes "Içerdekiler" y "Kor", por el que obtuvo el galardón a Mejor interpretación de un actor dramático en los premios Sadri Alisik Theatre and Cinema; además de su trabajo en 'Hanimin çiftligi', serie en la que interpretó al protagonista entre 2009 y 2011, y su papel en 'Mujer (Kadin)'.

Asimismo, Cindoruk trabajó en 'Muhtesem Yüzyil: Kösem' ('El siglo magnífico Kösem' o 'La sultana'), secuela de la popular 'Muhtesem Yüztil' protagonizada por Halit Ergenç ('Las mil y una noches'). Tras su paso por 'Mujer (Kadin)', Caner obtuvo un papel principal en el drama televisivo 'Zemheri', además de fichar como cabeza del reparto del thriller 'Sadakatsiz'. En esta producción, remake de la serie británica 'Doctora Foster' en la que el actor interpreta al marido de la protagonista, Cansu Dere, actriz conocida por la audiencia española gracias a sus papeles principales en las ficciones 'Ezel', 'Sila' y 'Madre'.

4 Feyyaz Duman (Arif Kara)

Feyyaz Duman es Arif en 'Mujer (Kadin)'

Feyyaz Duman es el encargado de dar vida al atento Arif en 'Mujer (Kadin)', hijo del casero de Bahar, y nació el 14 de junio de 1982. A los doce años de edad, Duman se incorporó al Centro Cultural Mesopotamia (MKM) para estudiar teatro y acabó graduándose en 2006 en el Departamento de Danzas Populares del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul. Tras concluir su etapa universitaria, el actor vivió unos años en Nueva York, donde obtuvo un posgrado en Diseño y Producción Técnica de Teatro en el CUNY Brooklyn College antes de regresar a Turquía.

Los inicios de Feyyaz en la interpretación ante las cámaras se remontan a 1999, cuando formó parte del reparto del corto "Boran", tras lo cual desarrolló su carrera como actor en el cine, especialmente el de carácter independiente. Una disciplina en la que ha sumado nueve películas hasta la fecha, entre las que destaca su primer gran papel en "Annemin sarkisi", por el que recibió el premio a Mejor actor en la 51ª edición en el Festival Internacional de Cine Golden Orange, y su trabajo en "Zagros", con la que obtuvo reconocimiento en distintos festivales. En el ámbito televisivo, antes de trabajar en 'Mujer (Kadin)', su primer papel destacado en la pequeña pantalla, Duman apareció brevemente en 'Içerde', donde compartió escenas con Cagatay Ulusoy ('El secreto de Feriha', 'Medcezir', 'Hakan, el Protector'), uno de los protagonistas. Feyyaz incluso optó a conseguir un papel en 'Kara Sevda (Amor eterno)', algo que finalmente no sucedió.

La notoriedad de Duman a raíz de su interpretación en 'Mujer (Kadin)', condujo a la marca de detergente Finish, patrocinador de la ficción, a elegirlo como protagonista de su campaña publicitaria, además de que el intérprete obtuvo un papel principal en la serie 'Baraj'. En cuanto al ámbito privado, Feyyaz siempre se ha mostrado bastante celoso sobre el hecho de compartir su vida personal. Eso no evitó que su matrimonio con Zozan Simsek, al que acudieron muchos de sus compañeros de profesión, entre ellos intérpretes de 'Mujer (Kadin)', fuera bastante comentado en los medios tras celebrarse a principios de septiembre del pasado año.

5 Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi)

Bennu Yildirimlar interpreta a Hatice en 'Mujer (Kadin)'

La encargada de dar vida a Hatice, madre de Bahar, es la actriz Bennu Yildirimlar, quien nació el 22 de noviembre de 1969. Tras estudiar en la escuela secundaria femenina de Erenköy, Yildirimlar ingresó en la Universidad de Estambul, donde se graduó en el Conservatorio estatal dos años después de que, en 1988, debutara ante las cámaras como parte del reparto de la película "Gönülden Gönüle" mientras arrancaba su carrera en los escenarios en los Teatros Estatales de Estambul. Además, Bennu también estudió en cursos de teatro en la London Westminster Adult Education, gracias a los cuales mejoró su nivel de inglés, e incluso estudió Lengua y Literatura Griega Antigua durante dos años.

Desde finales de los años 80, la intérprete se dedicó a trabajar tanto en cine como en teatro y televisión, hasta que, en 1993, comenzó a darse a conocer en toda Turquía gracias a su papel en la popular serie "Süper Baba". Apenas un año más tarde, Yildirimlar fue elegida como la "nueva actriz más prometedora" en la sexta edición del Festival de Cine de Ankara por su papel en la película "Agri'ya dönüs". Su carrera en la gran pantalla incluye hasta la fecha un total de diez largometrajes, además de varios cortos. Bennu también ha tenido ocasión de trabajar en una docena de obras de teatro desde 1994, al igual que ha ejercido como actriz de doblaje o locutora en varios anuncios turcos.

Entre sus producciones televisivas destaca no solo 'Mujer (Kadin)', sino que su papel principal en 'Yaprak Dökümü', serie que se emitió entre 2006 y 2010, le otorgó una enorme fama en Turquía que fue reconocida con el galardón a Mejor actriz en los Pantene Golden Butterfly Awards que obtuvo en 2008. Además, su trabajo en la película "Kaç Para Kaç" le otorgó un galardón a Mejor Actriz en los Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards del año 2000; mientras que gracias a "Ahlat Agaci", Yildirimlar obtuvo galardones a Mejor actriz secundaria en 2018 y 2019 en los Turkish Film Critics Association y en los Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards, respectivamente. En el ámbito personal, Bennu está casada con el también intérprete Bülent Emin Yarar desde 1995, con quien tuvo una hija, Ada Yarar, cuatro años más tarde. Una mujer a la que también parece haberle picado el interés por la interpretación, dado que durante su paso por la universidad ya está sumergida en el mundo del teatro.

6 Seray Kaya (Sirin Sarikadi)

Seray Kaya da vida a Sirin en 'Mujer (Kadin)'

Nacida el 4 de febrero de 1991, Seray Kaya es la brillante actriz detrás de la interpretación de la egoísta y manipuladora hermanastra de Bahar, Sirin, en 'Madre (Kadin)'. Como otros muchos actores turcos, la vocación de Kaya por el mundo de la interpretación llegó tarde, después de que obtuviera un pequeño papel en 'Huzur Sokagi' en 2012, donde coincidió con Sinem Uslu, actriz encargada de dar vida a Yasemin en 'Te alquilo mi amor'. Dos años más tarde, cuando llevaba siete trabajando como maquilladora y su sueño era abrir un centro de belleza, Kaya prosiguió oficialmente su carrera interpretativa al incorporarse al reparto de la serie 'Kocamin Ailesi' ('La familia de mi esposo') durante veinte de los cincuenta y siete episodios que la componían.

Ya en 2016, la actriz obtuvo un nuevo papel en 'Gülümse Yeter' ('Sonríe'), serie en la que tuvo oportunidad de trabajar con Asli Bekiroglu, protagonista de 'Mi mentira más dulce', entre otros. El papel de Seray en 'Madre (Kadin)' es, de hecho, el tercer trabajo de la actriz, cuyo notable interpretación ha impactado a gente de todo el mundo gracias al éxito internacional de la producción. Tras ella, Kaya formó parte del reparto principal de la película "Türkler Geliyor: Adaletin Kilici", un drama histórico que se estrenó en 2019 y que supuso el debut de la actriz en el mundo del cine.

7 Serif Erol (Enver Sarikadi)

Serif Erol representa a Enver en 'Mujer (Kadin)'

El personaje del tierno y cariñoso Enver, padrastro de Bahar, está interpretado por Serif Erol, un actor de teatro, cine y televisión que nació el 8 de octubre de 1963. Aunque su primer impulso al llegar a la universidad fue estudiar Física, finalmente se decantó por graduarse en Economía en la Universidad de Bogaziçi, aunque su camino profesional fue muy distinto. De hecho, en 1997 se incorporó a la emisora de radio regional Açik Radyo, donde incluso llegó a presentar su propio programa, trabajó que consiguió cinco años después de actuara por primera vez ante las cámaras en la película 'Seni seviyorum Rosa'.

El actor sumó también otros tres trabajos cinematográficos entre 1996 y 2009, hasta que en 2005 logró su primer papel televisivo en 'Kalbim Ege'de Kaldi', donde formó parte del reparto principal. En ese mismo año, de hecho, Erol debutó en televisión como guionista de la serie 'Hirsiz polis', a la que siguieron 'Biçak sirti' y 'Kapaliçarsi' en 2007 2009, respectivamente. Desde entonces, Erol ha trabajado hasta en dos producciones más de la pequeña pantalla antes de formar parte del elenco de 'Mujer (Kadin)', además de varios largometrajes.

Su éxito en la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci consiguió que Serif formara parte del elenco de un cortometraje, una película y una serie, 'Hayalet: 3 Yasam', todas ellas en 2020. Aparte de su carrera como actor ante las cámaras, Erol también se ha volcado con su pasión por el teatro, asistiendo al taller de Bilsak y desarrollando sus estudios sobre dicha disciplina hasta que, en 2012, se convirtió en académico del departamento teatral de la Universidad Bilgi, donde impartió clases a los estudiantes. Su trabajo sobre los escenarios, de hecho, le otorgó el galardón a actor más exitoso del año en los premios de teatro Afife en 2017, por su interpretación en "Vanya, Sonya, Masha y Spike".

8 Devrim Özder Akın (Musa Demir)

Devrim Özder Akin es Musa en 'Mujer (Kadin)'

Devrim Özder Akin, actor nacido el 10 de septiembre de 1975, es quien interpreta a Musa, un funcionario que intenta ayudar a Bahar y que acaba convirtiéndose en su amigo gracias a la amistad surgida entre su hijo y los pequeños Nisan y Doruk. En 1994, Devrim se graduó en el Departamento de Música de la Escuela Secundaria de Bellas Artes de Eskisehir Anatolian, donde aprendió las disciplinas de piano, violonchelo, solfeo, audición, armonía, canto y coro.

Cinco años más tarde, el intérprete se graduó en la especialidad de teatro en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Anadolu. De hecho, Akin se dedicó a actuar sobre el escenario del Teatro Estatal de Trabzon durante una temporada y, después, continuó ejerciendo como actor en otros complejos de la ciudad turca de Eskisehir, donde ha trabajado en más de una decena de obras hasta 2020.

La carrera profesional de este intérprete ante las cámaras no se remonta mucho tiempo atrás, dado que en 2006 consiguió su primer papel televisivo en 'Hatirla Sevgili', serie cuyo reparto estaba encabezado por Beren Saat, protagonista de 'Fatmagül' y 'Amor prohibido'. A ella se le unieron hasta seis producciones televisivas antes de que se incorporarse a 'Mujer (Kadin)', entre las que figuran 'Umutsuz Ev Kadinlari' y un breve papel en 'El secreto de Feriha'. Su primer papel en el cine, llegó en 2008, cuando Devrim se incorporó a "Devrim Arabalri", al que siguieron trabajos en cinco largometrajes más hasta 2013.

9 Ece Özdikici (Jale Demir)

Ece Özdikici interpreta a Jale en 'Mujer (Kadin)'

La actriz de cine y televisión turca Ece Özdikici es quien da vida a la médica Jale, mujer de Musa, quien se ve sumergida en una relación en la que no se siente feliz. Nacida el 2 de julio de 1982, Özdikici fue elegida con tan solo ocho años como actriz del Teatro Estatal de Izmir. Años más tarde, se graduó en el Departamento de Pintura de la Escuela Superior de Bellas Artes de Izmir Anatolia y en el de Artes Escénicas de la Universidad Mimar Sinan. Sus primeros trabajos ante las cámaras se dieron en 2004, año en el que se incorporó al reparto de la TV Movie, 'Bir Ask Hikayesi' y la serie 'Sil Bastan'.

Hasta la fecha, Özdikici ha trabajado hasta en tres películas y dos cortos, entre las que destaca su trabajo en "Mor Ufuklar", donde ostentó un papel por el que fue galardonada con el premio a Mejor actriz de reparto en una película de habla extranjera tanto en el Festival Internacional de Cine de Madrid en 2017 como en el International Filmmaker Festival of World Cinema de Londres un año más tarde. Mientras, su carrera interpretativa en la pequeña pantalla acumula hasta siete ficciones, entre ellas 'Madre (Kadin)'. Tras el éxito internacional cosechado por esta serie, Ece formó parte de la producción 'Benim Adim Melek' como miembro del reparto principal.

10 Gökçe Eyüboglu (Ceyda)

Gökçe Eyüboglu da vida a Ceyda en 'Mujer (Kadin)'

En 'Mujer (Kadin)', podemos encontrar entre los personajes principales a Ceyda, la arisca vecina de Bahar, una prostituta que esconde un trasfondo más amable y cariñoso de lo que aparenta. Dicho papel está encarnado por la intérprete Gökçe Eyüboglu, nacida el 20 de agosto de 1983, cuya carrera interpretativa ante las cámaras se remonta a 2014, año en el que formó parte del reparto de la película "Kadin Isi Banka Soygunu". Antes de dar dicho salto, Gökçe demostró su interés por la interpretación desde su niñez, participando en obras escoleras y en clubes de teatro en el instituto.

Después de graduarse en Administración Pública, la intérprete comenzó a estudiar en la Academy Art House en 2009 mientras trabajaba en artes escénicas, ámbito que aún a día de hoy sigue compaginando con sus papeles en cine y televisión. Desde entonces, Eyüboglu ha trabajado en una película y una TV Movie, además de ejercer como guionista del largometraje "My Name is Batlir, not Butler" en 2018. Un año antes, debutó en la televisión turca con su papel como Ceyda en 'Mujer (Kadin)', por el que consiguió un Premio de Honor Faruk Öztimur de la Federación de Discapacitados Mentales, dado que su papeles está relacionado con el colectivo.

Este mismo año, Gökçe consiguió su segundo papel en una serie, 'Zümrüdüanka', tras lo cual su próximo trabajo será en la producción turca de Netflix 'Fatma', cuyo lanzamiento está previsto para 2021. Un nuevo proyecto de la plataforma de streaming en el que Gökçe trabajará con Cansu Dere, protagonista de la ficción que encarna a una limpiadora casada con un hombre que desaparece tras cumplir su condena en la cárcel. En plena búsqueda, Fatma acaba cometiendo un asesinato sin pretenderlo, al que seguirán otros con el fin de continuar con su vida.