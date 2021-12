Apple TV+ no para de crecer. En plena emisión de 'Swagger', la temporada final de 'Dickinson' y 'The Shrink Next Door', la plataforma de streaming sigue colocando las piezas que compondrán su futuro. La última en sumarse al puzle ha sido la de 'Sospechosos', el thriller protagonizado por Uma Thurman, que será uno de los primeros títulos de la compañía tecnológica en ver la luz el próximo año.

Noah Emmerich y Uma Thurman en 'Sospechosos'

La ficción conocida originalmente como 'Suspicion' y basada en la israelí 'Falsa Identidad' se estrenará el 4 de febrero de 2022. A partir de ese día podremos ver los dos primeros episodios de esta apuesta, que a lo largo de las seis semanas siguientes irá lanzando sus entregas restantes. El showrunner de 'Sospechosos' es Rob Williams ('The Man in the High Castle'), mientras que Chris Long ('The Americans') se ha encargado de dirigir a un elenco integrado también por Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys Harries y Angel Coulby.

La protagonista de la serie es una respetada empresaria estadounidense, encarnada por Thurman, cuyo hijo es secuestrado en un hotel en Nueva York. En primera instancia, se señala como sospechosos a cuatro ciudadanos británicos que se encontraban hospedados en el establecimiento esa noche. No obstante, cuando queda demostrado que no se puede confiar en nadie, arranca una carrera internacional por esclarecer qué ha sucedido realmente.

Arrancando con fuerza

El debut de 'Sospechosos' sirve para encadenar varias semanas de lanzamientos potentes en Apple TV+ en el arranque de 2022. El 14 de enero estará disponible 'Macbeth', la nueva película de Joel Coen con Frances McDormand y Denzel Washington como protagonistas, una semana después llegará el turno de la tercera temporada de 'Servant' y de 'Los Fraguel: La diversión continúa', y ya el 28 de enero descubriremos 'The Afterparty', una innovadora comedia criminal.