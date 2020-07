Jorge Javier Vázquez se postula como tronista del nuevo 'Mujeres y hombres y viceversa'

Mediaset España y Bulldog TV se encuentran ya en pleno proceso de producción de la nueva temporada de 'Mujeres y hombres y viceversa'. El espacio volverá el próximo mes de septiembre tras verse suspendido por la crisis del coronavirus y lo hará con Jesús Vázquez como nuevo presentador, sustituyendo así a Toñi Moreno en esta labor. Por ello, a día de hoy el equipo del espacio se encuentra ya en pleno proceso de casting para seleccionar a los tronisas y pretendientes que protagonizarán este nuevo reinicio del espacio.

=Jorge Javier Vázquez, en 'La casa fuerte'

Lo que poco podíamos esperar es que uno de los presentadores más importantes del universo Mediaset se iba a postular para ser tronista del mismo. Durante la gran final de 'La casa fuerte', Jorge Javier Vázquez se ha ofrecido a ser tronista del formato; lo ha hecho en directo y también en privado y es que tal y como ha explicado entre risas, ha hablado con uno de los productores del mismo mostrándoles su predisposición de participar en el dating-show de Cuatro. "Cuando eres tronista, ¿eres de los que pillas no?", le ha preguntado a Nagore Robles, quien ha confirmado que efectivamente, hay mucho sexo en el espacio.

"Pero solo puedes tener relaciones con los chicos que participen en el programa", le ha aclarado a Vázquez la comentarista. Este por su parte se ha reafirmado en su intención y además advertido que "la gente que venga no puede tener más de 25 años". En definitiva, un surrealista momento que no vivimos por primera vez y es que meses atrás, Vázquez ya se interesó en ser tronista, pero tal y como ha explicado en 'La casa fuerte', "me parecía poco respetuoso porque había terminado hacía nada con mi novio (...) y ahora, después, de año y medio largo...". En definitiva, parece que esta vez sí, el catalán podría cumplir su palabra.

El nuevo 'MYHYV'

La nueva etapa de 'MYHYV' en Cuatro tras la despedida de Toñi Moreno traerá muchas novedades más allá del cambio de presentador. El propio Jesús Vázquez ha sido el encargado de anunciarlas. "Me gustaría encontrar gente que tuviera historias que contar (...) esta vez buscamos gente que más allá de ser más o menos guapos o estén más o menos cachas, queremos gente que cuente algo (...) que quiera encontrar el amor por algo, que tengan una historia real detrás", explicó este. "Creo que hay que ser muy cuidadosos con el casting y buscar historias que tengan algo", afirmó este. ¿Se avecina una auténtica nueva generación de tronistas que suponga un verdadero cambio en el formato?