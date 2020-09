Nacho Abad: "Lo he pasado muy mal con las críticas; cada vez intento mirar menos las redes sociales"

La información cercana y de última hora de la Comunidad de Madrid se cuenta diariamente y en directo en 'Está pasando', el magación que cada tarde emite Telemadrid. En esta nueva temporada, el espacio que conducen Inés Ballester y Alberto Herrera ha dado un giro y ha apostado por un perfil mucho más informativo, para acercar a todos los madrileños lo que sucede en la Comunidad, pero también en todo el país. Lo hace de la mano de los reporteros Eduardo Calle, María Signes, Estefanía Medina y Javier Silvestre y también del reconocido periodista y criminólogo Nacho Abad, que se incorpora al magacín como copresentador del mismo.

Nacho Abad

Con una experiencia previa en Radio Voz, Onda Cero, Telecinco y Antena 3, Nacho Abad ha aterrizado ahora en la cadena pública madrileña para hablar de mucho más que sucesos; un proyecto que compatibilizará con colaboraciones en 'Espejo público', de Atresmedia. El periodista da en Telemadrid un giro a su carrera profesional y abre su abanico en este nuevo reto. FormulaTV ha podido charlar con él para conocer las claves de su fichaje, para analizar el nuevo rumbo que 'Está pasando' toma en esta nueva etapa y también para conocer su opinión respecto a temas de rigurosa actualidad como es la crisis sanitaria de la Covid-19 o la okupación.

Has arrancado ya una nueva etapa en Telemadrid, ¿cómo ha sido tu recibimiento en la cadena?

La dirección de Telemadrid me ha recibido con extraordinario cariño, estoy encantado. Creo que un buen equipo se gestiona en base al trato humano y aquí ha sido excelente. En cuanto al equipo del programa, la directora lo mismo y con Inés Ballester y Alberto Herrera genial también. Podría haber sido más difícil, y al contrario. Estoy sorprendidísimo porque ha sido la vez que más fácil me ha resultado incorporarme a una cadena y a un programa.

No ha sido complicado pese a incorporarte a un equipo que ya estaba formado desde hace tiempo

En absoluto. Recuerdo que cuando empecé en 'El programa de Ana Rosa' nací con él así que no tuve un problema y en Antena 3 sí me costó más incorporarme pero aquí ha sido todo con un cariño extraordinario, no me está costando nada.

Telemadrid me ha dado la oportunidad de salirme de mi zona de confort

¿Qué crees que puedes aportar a un formato como 'Está pasando'?

En esta temporada hemos variado el formato; ahora el programa está mucho más pegado a la calle, a la actualidad y lo que creo que puedo aportar yo es el conocimiento de los temas de actualidad, además de material exclusivo, información de última hora y datos novedosos que no conozcan otros medios de comunicación.

Es un orgullo ser referente en cuanto a exclusivas se refiere, ¿verdad?

Para mí lo que es un orgullo es que alguien se fije en mí. Y lo segundo que Telemadrid me dé la oportunidad de copresentar junto a Inés Ballester un programa en el que los sucesos son una pequeña parte. Hablamos de actualidad política, de Covid-19, de okupación, de conflictos vecinales... hablamos del día a día. Que hay veces que hay sucesos, claro, porque es la vida. Pero que me den la oportunidad de salirme de mi zona de confort que son los sucesos para presentar el abanico inmenso de un magacín tarde es una oportunidad maravillosa, estoy muy agradecido.

¿Hubo vértigo cuando conociste el reto de conducir un magacín en el que se hablaba mucho más que de sucesos?

Yo llevo 16 años siendo especialista de sucesos pero es cierto que durante la pandemia nos hemos salido de esa parte y hemos informado de todo; hemos ejercido de periodistas todoterreno; yo he trabajado todos los días del confinamiento y eso te da un bagaje genérico. Pero en cualquier caso, uno es periodista y cuando uno lo es, le interesa contar historias, sean la que sean, además de escuchar para poder preguntar. Creo que me salgo de la zona de confort pero estoy muy a gusto.

Alberto Herrera, Inés Ballester y Nacho Abad ('Está pasando')

Aterrizas en una cadena en la que la información es fundamental. ¿Ha sido esto importante para ti?

Sí. Telemadrid fue la primera cadena que estuvo en directo con los altercados del 1 de octubre en Barcelona, por ejemplo. Es una cadena que se singulariza y es diferente a las demás porque ha tomado una línea muy clara: nosotros estamos con la información, con lo que sucede en la calle, pase donde pase. Obviamente con la atención preferencial hacia Madrid. Y es que cuando se produjo un incendio hace unas semanas en Madrid, la única cadena que estaba en directo era Telemadrid. Para mí, Telemadrid va conmigo. Yo soy actualidad, soy información, soy directo. Yo trabajo 24 horas al día intentando enterarme de todo lo que hay.

¿Crees que a día de hoy la política interesa cada vez más?

Lo que pasa es que la política cada vez es más amplia. Hubo una época en la que interesaba mucho la política vinculada al 1 de octubre y todo lo que rodeaba a la investigación. Antes, hubo una política que estaba vinculada a los casos de corrupción y también interesaba muchísimo. Y luego la política vinculada a la Covid-19 con la investigación del 8M por ejemplo. La política tiene muchísimas derivadas y ahora hemos vuelto a un pequeño interés por la parte judicial por Villarejo y la "Operación Kitchen". Todo lo que salpique a la política y sea noticia, interesa. Interesa esto, la okupación, los conflictos vecinales, los delitos vinculados a la Covid-19 como el robo de mascarillas, los crímenes... interesa lo que le interesa la gente a la calle.

Creo que deberíamos haber dado imágenes más duras de la Covid-19

¿Crees que los medios han exagerado el fenómeno okupacional?

La okupación es un problema que tenemos ahora mismo y que genera muchísimo malestar. Entiendo que mayoritariamente no okupan primeras viviendas, se okupan viviendas de bancos aunque también hay casos de primeras y segundas viviendas. Pero lo que no podemos perder de vista es que cuando un grupo de okupas se mete en la vivienda de un banco, si tú eres vecino, tu convivencia está rota ya que pinchan la luz, no siguen las normas de educación, provocan ruido... y claro, no tienen ninguna responsabilidad. Esto es un absoluto desastre y por mucho que sean de los bancos, yo creo que el problema de la okupación sí es muy grave.

En 'Está pasando' también habláis de la Covid-19. ¿Crees que durante el confinamiento los medios deberían haber sido más duros emitiendo imágenes más explícitas?

Creo que deberíamos haber dado imágenes más duras de la Covid-19. Creo que deberíamos haberlo hecho igual que la DGT, que para concienciar emite anuncios con imágenes durísimas de accidentes, cosa con la que estoy plenamente de acuerdo porque cada muerte que ahorramos en la carretera es maravillo. Si concienciásemos a toda la población, a los negacionistas, a los que piensan que "a mí no me va a tocar" en base a imágenes con dureza, a lo mejor nos podríamos ahorrar muertes y contagios. Soy del sector duro.

Y en 'Está pasando' también se habla de sucesos. Es habitual que se tachen de amarillistas a programas que hablan de ello, ¿cuesta no traspasar la línea?

¿Qué es el amarillismo? ¿Miramos los titulares de información vinculada a política? El amarillismo depende del ojo con el que lo mires. Creo que la actualidad es actualidad y hay determinadas cosas que hay que contar. Eso sí, yo intento ser siempre lo más prudente y lo más pulcro que puedo, pero lo del amarillismo es una cosa sutil, que depende del ojo de la persona que mire. Evidentemente hay casos en los que es obvio y cae por su propio peso. Pero con educación, objetividad se puede contar todo.

Inés Ballester y Susanna Griso, compañeras de Nacho Abad en Telemadrid y Antean 3

¿Cómo has llevado tú las críticas por ello?

Cada día intento mirar menos las redes sociales porque son muy dañinas. Lo he pasado muy mal con las críticas, sobre todo cuando tienen razón. Nadie es infalible, y yo como todo el mundo me equivoco; hay veces que lo he pasado francamente mal, pero intento distanciarme de las redes sociales y no enterarme. De lo que no te enteras no te llega a hacer daño. En cualquier caso, las críticas que sean con razón, por muy duras que sean, uno tiene que reflexionar sobre ellas para aprender.

En Telecinco presentante el formato 'Rojo y negro' en prime time. ¿Hay alguna propuesta de conducir un espacio en dicha franja en Telemadrid?

No. Todos los proyectos me gustarían (risas). Soy periodista y me gustaría tener siempre proyectos en cartera, pero en Telemadrid no se ha planteado hacer nada así. Yo estoy contento con 'Está pasando' cada tarde y con 'Espejo público' tres mañanas cada semana, además de escribir en un medio digital. Tengo algún proyecto más chulo, pero no tiene que ver con televisión. No puedo adelantar nada, pero creo que es muy chulo.

No es la primera vez que me confunden con Nacho Abad

¿Qué tal ha sido el arranque del nuevo curso en 'Espejo público'?

Para mí, 'Espejo público' es seguir en la rueda de contar noticias exclusivas cada día, aportar información y conocimiento y estoy muy bien. Con Susanna Griso la empatía es total después de siete años, pero no hay novedades en cuanto a eso. Lo más novedoso y que me ha generado más ilusión después de este verano es 'Está pasando'.

Ha sido un salto importante en tu carrera profesional, ¿verdad?

Sí, abres el abanico. Salgo de un perfil en el que todo el mundo me tiene catalogado para poder hacer más cosas y ojalá en el futuro pueda hacer muchas más cosas en ese sentido.

Hace unos días Ricardo Altable en 'Buenos días, Madrid' te confundía con Nacho Vidal. ¿Cómo lo viviste?

Te voy a confesar que no fue la primera vez (risas). Un día, un comisario de la Policía Nacional al salir del cine me tocó la espalda, me giré, y me dijo: "Yo te conozco, tú eres Nacho Vidal" (risas). Y claro, yo me eché a reír y le dije que yo al porno no me dedicaba. Él se presentó como comisario y entonces respondí que "a sus pies, comisario. Yo soy Vidal y lo que haga falta". El comisario es un tío encantador, trabajador y luego nos hemos tomado un café y es una bellísima persona. Estoy acostumbrado a la confusión.