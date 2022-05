La semana que viene llegan los upfronts, pero las networks no han querido esperar para ir despejando dudas sobre sus parrillas. Al mismo tiempo que The CW cancelaba siete series y encargaba otras tres, NBC también ha actualizado el estado de múltiples proyectos que estaban esperando sentencia y de uno de los pilotos que esperaban convertirse en series.

Kenan Thompson en 'Kenan'

En el apartado más negativo, la cadena de NBCUniversal ha decidido prescindir de una de sus últimas series originales, el thriller 'The Endgame', que no regresará tras haber cerrado su primera temporada a comienzos de mayo. Por su parte, las comedias 'Kenan' y 'Mr. Mayor' no tendrán terceras entregas, por lo que las sitcoms encabezadas por Kenan Thompson y Ted Danson llegan a su fin tras no haber enganchado al público.

En la otra cara de la moneda se encuentra 'Young Rock', contemporánea de 'Kenan' y 'Mr. Mayor', que sí ha sido renovada por una tercera temporada para seguir contando la historia de Dwayne Johnson. Además, las debutantes 'American Auto' y 'Grand Crew' han recibido luz verde para acometer segundas entregas, siendo 'American Auto' la que sale más reforzada, ya que su próxima tanda constará de 13 episodios en vez de 10.

Novedades en el horizonte

A comienzos de mayo, NBC desveló que había encargado un reboot de 'Quantum Leap' protagonizado por Raymond Lee, y ahora ha puesto en marcha la producción de una temporada completa de 'Lopez vs. Lopez', la comedia protagonizada y producida por George Lopez. Como apunta TVLine, la hija del humorista, Mayan Lopez, lidera el elenco junto a él, dando vida a una familia disfuncional que encuentra la comedia hasta en los momentos más complicados.