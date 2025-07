Netflix anuncia 'Aquel', una serie biopic de Raphael, y desvela su reparto

Por Alejandro Rodera |

Netflix recorrerá la vida de uno de los cantantes más emblemáticos de nuestro país. De la mano de DLO Producciones y Caracol Televisión,, una serie biográfica que ahondará en la trayectoria personal y profesional de Miguel Rafael Martos Sánchez,

La ficción contará con ocho episodios, cuyo rodaje ya se ha desplegado con Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís como responsables de la dirección. Por su parte, Javier Morgade ('Desaparecidos') y Carlos Santos ('La canción') han asumido la responsabilidad de dar vida al genio de Linares en diferentes momentos de su vida, ya que 'Aquel' atravesará cinco décadas para plasmar los momentos más determinantes vividos por Raphael.

El punto de partida será la precariedad de la España de posguerra, a la cual se sobrepuso el cantante para llegar a brillar en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Sin embargo, no todo han sido luces en su vida, por lo que la serie también ahondará en varias de sus sombras y conflictos personales mientras salta entre ambientaciones tan variopintas como Madrid, Las Vegas, Moscú, París o Acapulco.

El reparto de la serie lo completan Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro, entre otros. Por su parte, Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó se han encargado de elaborar los guiones, mientras que José Manuel Lorenzo ejerce de productor a través de DLO Producciones, que ha conseguido triunfar previamente en Netflix con títulos como 'El jardinero' o 'Ni una más'. Jacobo Martos se desempeña como productor asociado y Nacho Bolonio, Dago García y Lisette Osorio son productores ejecutivos.

Beneplácito del protagonista

'Aquel' seguirá la estela de proyectos como 'Camilo Superstar' o 'Bosé', que han tratado de humanizar a grandes mitos de la música patria. En este caso, el protagonista real, Raphael, ha dado su visto bueno a la serie, que se podrá ver en Netflix tanto en España como en Latinoamérica. "Estoy profundamente entusiasmado con este proyecto, fruto de más de tres años de trabajo. Han sido meses intensos de escritura de guion, elección de elenco, diseño de producción y colaboración estrecha con los directores, junto a tres aliados excepcionales: Caracol, DLO y Netflix", arranca el cantante.

"Este biopic no solo cuenta mi historia; también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables -unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros-, pero todos profundamente significativos. He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad. Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto, por complicado que haya sido", sentencia.