Tráiler de 'Sin medida', la nueva comedia romántica de Lena Dunham que llega a Netflix

Lena Dunham comienza esta nueva aventura junto a la plataforma roja y estrena 'Sin medida' tras trece años de la publicación de su serie más popular, 'Girls'. Esta nueva ficción llega a Netflix el 10 de julio de 2025 y promete ser la comedia del verano del servicio de streaming.

'Sin medida' sigue durante 10 episodios a Jessica, interpretada por Megan Stalter ('Hacks'). Esta divertida neoyorquina de treinta años, adicta al trabajo, se embarca en un viaje a Londres para encontrarse a sí misma y superar su ruptura, allí conocerá al músico Felix, encarnado por Will Sharpe ('The White Lotus'). Ambos desarrollarán una peculiar relación que no le traerá más que problemas a la protagonista.

Con esta serie, Dunham vuelva al mundo de la ficción por todo lo alto, incluso participando con un pequeño papel dentro de algún capítulo de la serie. La creadora ha confesado que esta producción es muy personal para ella porque tiene mucho de autobiografía, además, el guion lo ha escrito junto a su marido y músico peruano Luis Felber. Pero eso no es todo, junto a ella han trabajado los productores de 'Notting Hill' y 'Love Actually', lo que eleva aún más las expectativas para disfrutar de la hilarante historia de Jessica.