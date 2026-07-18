Por Diego López |

La Inteligencia Artificial sigue provocando un intenso debate en la industria audiovisual entre partidarios y detractores. De la gran cantidad de procesos que requiere una serie o programa de televisión, algunos son más propensos que otros al uso de la IA generativa, y otros parecen despertar menos problemas.

Netflix lo tiene claro en su apuesta por seguir utilizando la IA para "ofrecer resultados de calidad más rápido y a costes menores". Y ha desvelado un dato que sorprenderá a muchos: unos 300 títulos de su catálogo ya han utilizado algún tipo de IA generativa en su desarrollo.

En general, la IA se utilizó para efectos especiales o alterar y mejorar planos ya rodados. El co CEO de Netflix, Ted Sarandos, defiende su uso, ya que en caso contrario "las producciones se habrían quedado sin esas escenas porque simplemente no habrían podido asumirlas", haciendo sobre todo referencia a un tema de costes.

El streamer ha ofrecido además algunos ejemplos del trabajo realizado. La serie argentina ' El Eternauta ' utilizó IA para crear varias escenas, como la que ofrece el derrumbe de un edificio. "La secuencia se completóde lo que se habría hecho con efectos especiales tradicionales. Además, su coste no habría hecho posible su realización para una serie con este presupuesto".

Otro uso destacado ha sido con la docuserie 'El experimento americano', producida por Tom Hanks para celebrar los 250 años de Estados Unidos. El producto incluye 17 minutos de escenas "mejoradas con inteligencia artificial" que, según Sarandos, "se completaron el doble de rápido y a la mitad de presupuesto que con otras opciones".

Pagó 587 millones de dólares por la empresa de IA de Ben Affleck

En la publicación de sus resultados económicos, Netflix también ha desvelado la cantidad abonada para comprar InterPositive, una misteriosa empresa de Inteligencia Artificial fundada por Ben Affleck.

En total fueron 587 millones de dólares los abonados por una empresa de la que todavía no se sabe muy bien qué hace más allá de "mejorar los efectos especiales sin impactar la parte creativa del proceso, desde la escritura hasta la dirección pasando por la interpretación o el diseño de producción".

Al parecer, InterPositive dispondría de un modelo propio que, según Affleck, "fue entrenado para comprender lógica visual y consistencia editorial, mientras se preserva las reglas cinemáticas bajo la producción de desafíos del mundo real como la ausencia de secuencias, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta".