Por Diego López |

Netflix no está pasando por un buen momento. El streamer líder del mercado presentó este jueves sus resultados económicos para el segundo trimestre de 2026 y, aunque quedaron en línea de las expectativas de Wall Street, sus flojas previsiones y falta de definición estratégica han hecho que sus acciones bajen más de un 8% tras la publicación de las cuentas. Y eso que la compañía está actualmente en mínimos de 18 meses en bolsa.

En concreto, Netflix anunció unos ingresos de 12.560 millones de dólares y unos beneficios de 3.400 millones, u 80 céntimos por acción. Wall Street esperaba 12.590 millones de ingresos y 79 céntimos por acción, por lo que la empresa prácticamente ha clavado las expectativas.

Sin embargo, en el apartado de previsiones para el tercer trimestre, estas han sido de 12.860 millones, frente a los 13.000 millones que Wall Street se esperaba. Aunque lo que más preocupa a Wall Street son los diversos análisis que publican que la plataforma está perdiendo terreno en cuota de mercado frente a otras opciones como YouTube, así como su incapacidad para atraer a público más joven. Y eso que la propia Netflix ha anunciado que las horas vistas aumentaron un 2% en la primera mitad de 2026 pese a los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mundial de Fútbol.