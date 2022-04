Netflix prepara una precuela de 'The Crown'

El reinado de 'The Crown' ha alcanzado su última fase. Tras las regencias de Claire Foy y Olivia Colman, el trono pasará a estar ocupado por Imelda Staunton en el ciclo final de la serie de Netflix, que terminará con su sexta temporada. No obstante, desde la plataforma ya están valorando forjar una franquicia de esta valiosa marca, como está sucediendo con 'The Witcher', 'Los Bridgerton' o 'Stranger Things'.

Elizabeth Debicki como Diana en 'The Crown'

Como adelanta The Daily Mail y subraya Deadline, Netflix está manteniendo conversaciones con la productora del drama de época, Left Bank, acerca de una posible precuela. No obstante, a diferencia de 'The Witcher: El origen de la sangre' o el spin-off de la reina Charlotte, este proyecto aún no tiene luz verde, ya que en estos momentos se encontraría en una fase muy temprana, lejana incluso al desarrollo formal.

Desde el medio inglés se apunta que el potencial título arrancaría en 1901 con la muerte de la reina Victoria y podría extenderse a lo largo de cinco temporadas. Por lo tanto, se cubrirían eventos como la abdicación de Eduardo VIII y el auge del fascismo en Europa, incluyendo personajes relevantes para comprender esta época, como William Gladstone o una joven versión de Winston Churchill.

Conectando con 'The Crown'

"Netflix está entusiasmada con hacer más 'The Crown' y Peter Morgan está emocionado con las posibilidades de la época", ha señalado una fuente al citado medio, confirmando que el creador original estaría detrás de esta precuela, que tendría su punto final en el arranque de la ficción original. Sin embargo, por ahora no hay nada confirmado, así que primero tendremos que disfrutar de las dos últimas entregas de 'The Crown', que empezarán a desfilar a finales de este mismo año.