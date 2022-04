Ganar un Oscar no siempre es sinónimo de avanzar en tu carrera. Multitud de actores y actrices se han estancado tras llevarse la estatuilla, cuyo valor tiene más de mediático que de prestigio, pero en el caso de Will Smith esa caída en tierra de nadie no tendrá mucho que ver con el galardón. Y es que la imagen del intérprete, reconocido por su labor en "El método Williams", ha quedado ensuciada de por vida por su sacudida a Chris Rock sobre el escenario de los Oscar. Un suceso que ha despertado un debate global, su renuncia a la Academia y que se le cuelgue el cartel de tóxico en la industria.

Will Smith en 'Bright'

Si algo le encanta a las productoras y distribuidoras, obviamente, es ganar dinero, y la mayoría de escándalos de este calibre juegan en contra de cualquier proyecto. Por lo tanto, según apunta The Hollywood Reporter, grandes compañías como Sony y Netflix han empezado a desligarse, al menos por el momento, de Smith. La major ya tenía en marcha la cuarta entrega de "Dos policías rebeldes" tras el éxito de "Bad Boys for Life", que recaudó 426 millones de dólares en 2020. De hecho, el actor habría recibido un borrador de 40 páginas del guion de la nueva cinta antes de los Oscar, pero el proyecto, en plena preproducción, habría sido paralizado ante esta nueva situación.

De la misma manera, la plataforma de streaming ha pisado el freno con 'Fast and Loose', la película que recientemente había perdido a David Leitch como director. Pese a esa dolorosa marcha, desde Netflix ya se estaba buscando con urgencia a otro realizador que cogiera las riendas de esta historia de un líder criminal que, tras perder la memoria, descubre una nueva realidad. Sin embargo, el bofetón ha sido la gota que ha colmado el vaso, y se ha metido el film en el cajón. Por lo tanto, está por ver si finalmente 'Fast and Loose' saldrá adelante con una nueva estrella o si se deja morir.

En el alambre

El acto violento de Smith tampoco es una buena noticia para Peacock y Apple. La plataforma de streaming de NBCUniversal tiene en marcha la segunda temporada de 'Bel-Air', el reboot dramático de 'El príncipe de Bel-Air', en la que Smith está ligado como productor ejecutivo y principal impulsor. En su caso, el gigante tecnológico adquirió por una histórica cifra de entre 105 y 120 millones de dólares la película "Emancipation", que tiene previsto su estreno este año. Sin embargo, la controversia que ahora ha contaminado la figura de Smith podría desplazar esa ventana de lanzamiento o provocar un estreno más discreto, que vaya en contra de la intención de presentarla como una de las grandes candidatas a la próxima edición de los Oscar.