Netflix prepara 'Tú no eres especial', una comedia original grabada en Navarra

La producción local sigue siendo una de las prioridades de Netflix, que en España ya ha cosechado éxitos como 'La Casa de Papel', 'Élite' o las más recientes 'Los favoritos de Midas' y 'El desorden que dejas', que también se han colado entre lo más visto según el top confeccionado por la propia plataforma. A esos títulos, y a otros tantos que ya han sido anunciados, se sumará más adelante otro que se acaba de hacer público: 'Tú no eres especial'.

'Tú no eres especial' nos llevará a Salavarría

Esta apuesta tendrá como elemento diferencial que será el primer título del servicio digital que se grabe íntegramente en Navarra. En estos momentos, 'Tú no eres especial' se encuentra en preproducción, de cara a filmarse el año que viene. Su creadora es Estíbaliz Burgaleta, coordinadora de guion de 'Skam España', que se mantiene ligada a la pequeña pantalla con otra apuesta adolescente.

La guionista oriunda de Tudela (Navarra) ha unido fuerzas con Puy Oria, la cofundadora de Oria Films junto a Montxo Armendáriz, para dar forma a Salavarría, el pueblo ficticio que se recreará en localizaciones de Lekunberri y Leitza. En esos entornos tan auténticos se desplegará la historia de Amaia, una adolescente que, de manera repentina, debe abandonar su vida en Barcelona para mudarse al pueblo de su madre, donde nunca ocurre nada... hasta que descubre que puede haber heredado un extraordinario poder de su abuela, que tenía la fama de haber sido una bruja.

La Sabrina navarra

'Tú no eres especial' mostrará ese relato de iniciación de Amaia desde el punto de vista de la comedia, añadiendo un toque sobrenatural. "A los 16 años todos estamos perdidos, pero que muy perdidos. 'Tú no eres especial' me permite explorar esa época en la que uno está aprendiendo quién es realmente. Y hacerlo a través de la comedia, la mejor manera de contar los cambios de humor, los ridículos y vergüenzas de la adolescencia. Contar esta historia en Navarra hace que mostremos otra forma de tener 16 años, más allá de las grandes ciudades. Y, además, en un lugar muy especial, donde se respira el misterio: los mitos de la zona, sus tradiciones y, por supuesto, ¡sus brujas!", ha declarado Burgaleta.