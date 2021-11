Netflix ha sido siempre muy criticada por la escasa información que ha brindado en torno a los datos cosechados por sus respectivos contenidos. Ante este hecho, la popular plataforma de streaming ha decidido tomar cartas en el asunto y crear una página web con los diez títulos más populares de su servicio a nivel mundial, pero también desglosándolo por países. Este Top 10, que se actualizará cada martes, estará constituido por las series y películas más demandadas tanto en inglés como en habla no inglesa, y su éxito se medirá a partir del número de horas de visionado de títulos originales y no originales entre el lunes y el domingo de la semana previa. Por ahora, la web solo está disponible en inglés y español, si bien se prevé que en 2022 lleguen nuevos idiomas.

Nuevo Top 10 de Netflix

Pablo Pérez De Rosso, vicepresidente de Estrategia de contenidos, planificación y análisis de Netflix, celebra en el blog de la empresa el progreso llevado a cabo en los últimos meses: "Este es un importante paso adelante para Netflix, los creadores con los que trabajamos y nuestros miembros. La gente quiere entender lo que significa el éxito en un mundo de transmisión y estas listas ofrecen la respuesta más clara a esa pregunta en nuestra industria. [...] Se añaden a las filas diarias de las 10 más populares de cada país que estrenamos el año pasado y que, desde ahora, también se determinarán a partir de las horas de visionado".

Asimismo, el californiano explica que actualizarán periódicamente las listas globales con los mayores éxitos de la plataforma a lo largo de toda su historia, satisfaciendo con ello la petición de un gran número de usuarios: "Como también sabemos que a los fans les encanta llevar la cuenta de nuestras películas y series más populares de todos los tiempos, iremos actualizando las listas globales cuando los nuevos títulos se conviertan en megaéxitos. Para elaborar estas listas, contamos el número total de horas de visionado de cada título durante sus 28 primeros días en Netflix", prosiguió.

Aún hay algunos puntos que perfeccionar

No obstante, y como bien admite el propio De Rosso, no existe una métrica perfecta a la hora de elaborar estos datos, ya que pueden variar en función de la duración de cada título. Conscientes de ello, desde Netflix publicarán "de cuando en cuando listas más especializadas como, por ejemplo, de largometrajes documentales o de realities. [...] En nuestra opinión, si alguien se pierde el final de un episodio de una serie de diez horas, o si ve varias veces una misma escena y no la película entera, esos visionados deberían verse reflejados en la popularidad del título", concluye. Gracias a este paso adelante, podremos conocer estadísticas más objetivas y los propios usuarios tendrán la oportunidad de descubrir nuevos títulos.