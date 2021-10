Con las nuevas temporadas de 'The Witcher' y 'Cobra Kai' cada vez más cercanas, Netflix aligerará la espera con un mes de noviembre repleto de estrenos. Como suele ser habitual, el servicio digital apostará por un amplio abanico de contenidos, tanto por géneros como por procedencias, manteniendo la representación española con 'Amor con fianza', el reality presentado por Mónica Naranjo.

'Cowboy Bebop'

Además, veremos la tercera temporada de 'Narcos: México', que supondrá su desenlace, y para celebrarlo por todo lo alto vivirá la incorporación de toda una estrella internacional como Bad Bunny. También regresan la animada 'Big Mouth', la comedia 'Gentefied' o la docuserie 'Tiger King', que prolonga el relato de Joe Exotic tras haber atraído a decenas de millones de espectadores en 2020.

Entre las ficciones inéditas se encuentran 'Arcane', la adaptación animada del universo de "League of Legends", o 'Cowboy Bebop', que adapta el anime homónimo haciendo una estilizada versión de carne y hueso. Por último, en el apartado cinematográfico destacan el musical 'Tick, Tick... Boom!', dirigido por Lin-Manuel Miranda y protagonizado por Andrew Garfield, y la cinta de acción 'Alerta roja', liderada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds.

Estrenos de series y programas

- 'Bajo cubierta en el Mediterráneo' (Temporada 3 - 1/11)

- 'Angry Birds Toons' (Temporada 4 - 1/11)

- 'Ridley Jones, la guardiana del museo' (Temporada 2 - 2/11)

- 'The Good Doctor' (Temporada 4 - 3/11)

- 'Narcos: México' (Temporada 3 - 5/11)

- 'Big Mouth' (Temporada 5 - 5/11)

- 'Glória' (Estreno - 5/11)

- 'Club Estambul' (Estreno - 5/11)

- 'El asesino improbable' (Estreno - 5/11)

- 'Arcane' (Estreno - 6/11)

- 'Swap Shop: Mercadillo radiofónico' (Estreno - 9/11)

- 'A StoryBots Space Adventure' (Especial - 9/11)

- 'Gentefied' (Temporada 2 - 10/11)

- 'Amor con fianza' (Estreno - 11/11)

- 'The Blacklist' (Temporada 8 - 14/11)

- 'Superstore' (Temporadas 1-5 - 15/11)

- 'Archer' (Temporada 11 - 15/11)

- 'Mentiras' (Temporada 1 - 15/11)

- 'Johnny Test: Misión Pastel de carne' (Especial interactivo - 16/11)

- 'StoryBots: Laugh, Learn, Sing' (Estreno - 16/11)

- 'Flow navideño' (Estreno - 17/11)

- 'Cortar por la línea de puntos' (Estreno - 17/11)

- 'Tiger King' (Temporada 2 - 17/11)

- 'La reina del flow' (Temporada 2 - 17/11)

- 'Perros espaciales' (Estreno - 18/11)

- 'Cowboy Bebop' (Estreno - 19/11)

- 'Blown Away: Navidades' (Estreno - 19/11)

- 'Tu viva imagen' (Estreno - 19/11)

- 'Rumbo al infierno' (Estreno - 19/11)

- 'Masters del Universo: Revelación' (Temporada 2 - 23/11)

- 'The Fastest' (Estreno - 23/11)

- 'Sunset: La milla de oro' (Temporada 4 - 24/11)

- 'Una historia muy real' (Estreno - 24/11)

- 'Edens Zero' (Estreno - 24/11)

- 'Llegar a ser Dios en Florida' (Temporada 1 - 25/11)

- 'Super Crooks' (Estreno - 25/11)

- 'Academia del chocolate' (Estreno - 26/11)

- 'La luz de la noche' (Estreno - 26/11)

Estrenos de documentales

- 'Campos secreto: Nazis en EEUU' (2/11)

- 'Los reyes de la estafa' (3/11)

- '¿Dónde está Marta?' (Estreno - 5/11)

- "The Last Forest" (7/11)

- "Conor McGregor: Notorious" (8/11)

- 'Animal' (Estreno - 10/11)

- "Andere Welt" (12/11)

- 'La mente, en pocas palabras' (Temporada 2 - 19/11)

- 'Procesión' (19/11)

- 'Duda razonable: Historia de dos secuestros' (Estreno - 23/11)

- "Sogno Azzurro: la strada per Wembley" (24/11)

- 'A fondo: La desaparición de Birgit Meier' (Estreno - 26/11)

- "El Mar Rojo" (26/11)

- 'Angèle' (26/11)

Estrenos de películas

- "The Death and Life of John F. Donovan" (1/11)

- "Una rubia muy legal" (1/11)

- "Saawariya" (1/11)

- 'La familia Claus' (1/11)

- "Una rubia muy legal 2" (1/11)

- 'Más dura será la caída' (3/11)

- "Alias el Gitano" (3/11)

- "Sitcom" (3/11)

- "Family Life" (3/11)

- "Atraco imperfecto" (3/11)

- "El gabarrero" (3/11)

- "Baxter" (3/11)

- "Baby Blood" (3/11)

- "La abeja reina" (3/11)

- "Mala fe" (3/11)

- "Dita von Teese au Crazy Horse de Paris" (3/11)

- "Sueños de príncipe" (3/11)

- "El hombre verde" (3/11)

- "Esta noche duermo en tu casa" (3/11)

- "Ondas mortales" (3/11)

- "Su peor enemigo" (3/11)

- "Hijas únicas" (3/11)

- "Mutiny on the Buses" (3/11)

- "Holiday on the Buses" (3/11)

- "Invasores de otro mundo" (3/11)

- "Comedias de los estudios Ealing: Dos galeses en Londres" (3/11)

- "On the Buses" (3/11)

- "Los bronceados" (3/11)

- "Esta pícara colegiala" (3/11)

- "El poder de la mafia" (3/11)

- "Las bellezas del St. Trinian" (3/11)

- "King and Country / Angels One Five" (3/11)

- "Asesinatos en St. Trinian" (3/11)

- "Y después, sin parar, hasta el final" (3/11)

- "La extraña prisión de Huntleigh" (3/11)

- "Alfie Darling" (3/11)

- '¡Qué duro es el amor!' (5/11)

- 'So Wa Wai: Del anonimato al podio' (5/11)

- 'Una película de policías' (5/11)

- 'No todos pudimos madurar' (5/11)

- 'Yara' (5/11)

- 'El amor es un templo' (5/11)

- "Hector" (5/11)

- "La vida es un eterno swing" (5/11)

- "Max" (5/11)

- 'Un padre por Navidad' (7/11)

- "Bad Boys for Life" (8/11)

- "La maldición (The Grudge)" (8/11)

- 'Claroscuro' (10/11)

- '7 prisioneros' (11/11)

- 'Alerta roja' (12/11)

- "Olímpicamente grandes" (12/11)

- "The Lion of Flanders" (12/11)

- "Guerrero, padre, rey" (12/11)

- "Farewells" (12/11)

- "Camaradas silenciosos" (12/11)

- "Si yo fuera rico" (15/11)

- "Kuroko no Basket: Last Game" (15/11)

- "Out of Sight (Un romance muy peligroso)" (16/11)

- "The Fable" (17/11)

- "The Fable: El asesino que no mata" (17/11)

- 'Requetecambio de princesa' (18/11)

- 'Carlos Ballarta: Falso profeta' (18/11)

- 'Amor sin medida' (18/11)

- "La familia Addams" (19/11)

- "Brussels By Night" (19/11)

- "Pallieter" (19/11)

- "La cabaña siniestra" (19/11)

- 'Tick, Tick...Boom!' (19/11)

- 'El estallido de la noticia' (19/11)

- 'Quiéreme igualmente' (19/11)

- '¡Nos hemos extinguido!' (19/11)

- "Las leyes de la frontera" (22/11)

- 'Herida' (24/11)

- 'El chico que salvó la Navidad' (24/11)

- 'Peti Roja' (24/11)

- 'Ricos y mimados' (26/11)

- "Bohemian Rhapsody" (26/11)

- "Jumping" (26/11)

- "Golden Genes" (26/11)

- "Obstacles" (26/11)

- "The Fox" (26/11)