Nia Correia, primera finalista de 'Tu cara me suena 9'

Ya es un hecho que ha comenzado la cuenta atrás para conocer al ganador de la novena edición de 'Tu cara me suena', y no podría ser de una mejor manera que con la victoria de Nia Correia como la primera semifinalista del certamen de la imitación. La extriunfita no ha dejado a nadie del jurado ni del público indiferente con sus actuaciones, estando siempre en lo más alto de la tabla gracias a su constancia y duro trabajo semana tras semana.

Nia Correia

Con una decimotercera gala muy reñida entre María Peláe, Agoney Hernández y Correia, la que fuera ganadora de 'Operación Triunfo 202' hizo una imitación de Shirley Bassey que la ha llevado a la final con el tema "Something". Feliz por haber conseguido su tercera victoria en el programa, la artista ha terminado destinando los 3.000 euros del premio a ADAEC (Asociación de Afectadas de Endometriosis).

Con la victoria en sus manos, el presentador, Manel Fuentes, le ha explicado que, como primera finalista, tiene la posibilidad de elegir a quién imitará en la segunda semifinal. De esta manera, la concursante cumplía su sueño de poder imitar a King África, siendo esta su elección.

La primera semifinal

Agoney había sido el encargado de abrir la primera semifinal junto con su compañero Roi Méndez para encarnar a Justin Bieber y The Kid Laroi con "Stay". Después le llegaba el turno a Los Morancos, con César Cadaval que tenía que meterse en la piel de Lolita Flores y Jorge Cadaval en la del mexicano Armando Manzanero, interpretando a dos enamorados con "Somos novios". Al dúo cómico le ha seguido Eva Soriano, feliz de poder meterse en la piel de Gwen Stefani y su "Hollaback girl". Lydia Bosch tenía todo un reto por delante, imitando a Luz Casal y su "Sentir", que ha encandilado a los espectadores. Después de una sensación de tranquilidad, David Fernández y su amigo José Corbacho lo dieron todo con "Boom, boom, boom, boom" de los Vengaboys.

Rasel se ha metido en la piel de Sebastián Yatra con su éxito "Tacones rojos", sorprendiendo a todos. Por su parte, Loles León ha rendido un gran homenaje a la actriz y cómica Mary Santpere cantando y bailando al ritmo de "Señores, venga alegría". Por su parte, María Peláe se enfrentaba al mayor reto de su vida metiéndose en la piel de Rocío Jurado haciéndole un bonito homenaje con "Qué no daría yo", levantando al público de sus asientos.