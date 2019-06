Meryl Streep, Nicole Kidman y Ariana Grande fichan por 'The Prom', el musical de Ryan Murphy para Netflix

Tras haber sido suegra y nuera en la segunda temporada de 'Big Little Lies', Meryl Streep y Nicole Kidman vuelven a coincidir, en esta ocasión de la mano de Ryan Murphy como director. El prolífico creador de 'American Horror Story' o 'Pose' adaptará el musical de Broadway "The Prom" a su propia película de Netflix con un reparto central que incluye a las dos gigantes interpretativas, y que se ha revelado casi al completo, como informa Deadline.

Meryl Streep y Nicole Kidman, juntas en 'Big Little Lies'

Streep interpreta en 'The Prom' a Dee Dee Allen, una galardonada estrella del teatro estadounidense cuya carrera se hunde tras haber realizado un musical de Eleanor Roosevelt que ha resultado tener unas críticas nefastas. Dee Dee es una de las cuatro personalidades del teatro que se reúnen en la ficción, junto a Angie Dickinson, Trent Oliver y Barry Glickman, a quienes interpretan otras cuatro potentes figuras como son Nicole Kidman, Andrew Rannels y James Corden, respectivamente.

Estos cuatro personajes son los que ayudan en la historia a la protagonista central, Emma, una chica lesbiana a quien no dejaron llevar a su novia al baile de graduación del instituto. Los cuatro intérpretes de renombre buscan superar esta injusticia, pero no de forma desinteresada, sino para volver a ser famosos y tratar de ganarse a los medios de comunicación. Curiosamente, el único papel central no revelado es el de la propia Emma, ya que será elegida de un casting realizado a lo largo de Estados Unidos.

Secundarios de lujo

El reparto que sí ha sido confirmado es el de los personajes secundarios, que cuenta con figuras de la canción como la estrella del pop Ariana Grande o la rapera Awkwafina, que interpretan a Alyssa, la chica más popular del instituto, y a la señora Sheldon, una frívola publicista, respectivamente. Por otro lado, el productor y guionista Keegan-Michael Key interpreta a Hawkins, el director del instituto, que además desarrolla un romance con el personaje de Meryl Streep.

Amortizando los millones

Se espera que este equipo de estrellas del mundo del espectáculo se reúna en torno a finales de 2019 para la filmación del proyecto, que podría estrenarse en otoño de 2020. Para entonces ya se habrán estrenado 'Ratched' y 'The Politician', sus primeras dos series para Netflix, plataforma con la que el creador firmó en exclusiva un acuerdo que se estima valorado alrededor de los 300 millones de dólares.