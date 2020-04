La nueva vida de Javier Eneme NM ('GH Revolution') como cantante de trap

"España necesita conocer a Javier Eneme porque creo que soy uno entre millones", así se vendía este ecuatoguineano afincado en Barcelona en su vídeo de presentación de 'GH Revolution', la última edición anónimos del formato emitida hasta la fecha. Por entonces tenía 29 años y, tras haber estudiado Derecho, era asesor jurídico y empresarial pero también modelo, bailarín y participante de competiciones freestyle.

Javier Eneme junto a sus compañeros en 'GH Revolution'

Tres años después, Javier Eneme ha cambiado de rumbo y la música ha pasado de ser un hobby a su proyecto de vida, ya que desarrolla una carrera artística en el mundo del hip-hop y el trap. Lanzó su primer single a finales de 2019, una colaboración con el artista Pluto que lleva por título "Trapping" y que presenta a NM, su nuevo nombre artístico, un personaje escapado de un centro de salud mental donde el sistema le había encerrado por sus ideas políticas y revolucionarias. Este viernes 3 de abril a las 15:00 horas estrena "Sexo", que se define como la segunda parte de la trilogía "El despertar".

En 'GH Revolution', Javier fue el cuarto expulsado tras un mes en la casa. Desde el principio hizo gala de un carácter desenfadado pero también sensibilizado con los problemas sociales, ya que ayudar a los demás fue lo que le llevó a estudiar Derecho. Entró en el reality show soltero y sin pareja desde hacía casi tres años: "No es que me haya portado mal pero es que estos dos últimos años han sido muy exagerados", afirmaba en su presentación con sonrisa pícara. "Si no entro os vais a arrepentir toda la vida", dijo al equipo de casting.

Así es su segundo single

NM empezó a bailar por Michael Jackson, figura que señala ahora como referente en su proyecto de cantante junto a James Brown, Rick James, Future, Drake, Young Thug, Gunna y Lil Baby. En "Sexo", su segundo single, el protagonista toma conciencia de su brote psicótico y empieza a sentirlo como una virtud para jugar con los demás personajes. Sin embargo, está convencido de que una o varias de estas personas le van a traicionar porque mantienen cuentas pendientes. Todo un universo conceptual nacido de la cabeza de este concursante de 'Gran Hermano'.