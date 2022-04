Antonio David Flores decidía no acudir a la celebración del cumpleaños de la que, hasta el viernes, era su pareja: Marta Riesco. Desde entonces, muchos han señalado a Olga Moreno como la causante de la decisión del exguardia civil. Sin embargo, Moreno había decidido no pronunciarse.

Olga Moreno, en la final de 'Supervivientes'

Olga Moreno se ha convertido en la portada de la revista Lecturas, acompañada del titular "Olga impone sus reglas". La publicación ha asegurado que la empresaria le dio un ultimátum a su exmarido. Ante esta información, Moreno ha decidido no permanecer en silencio y se ha pronunciado en su cuenta de Instagram.

"Como sabéis, no me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con mi vida privada, pero dadas las circunstancias, y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento en la necesidad de hacerlo por mí misma. Como habréis podido comprobar, hoy aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie", aclaraba.

"He repetido muchísimas veces que no voy a hablar y pienso seguir en mi línea. Si algún día decido hacerlo, seré yo misma quien salga a confirmarlo", ha afirmado rotundamente. "Quiero aprovechar para daros miles de gracias por todo el apoyo que recibo a diario", concluía.

¿Vuelve a la televisión?

'Sálvame' confirmaba qué concursante de 'Supervivientes 2022' se escondía detrás de la pista de la peluca. Finalmente, la identidad correspondía a Ana Luque, amiga íntima de Moreno. Días antes de su confirmación, ya se especuló con el posible retorno de la empresaria a la cadena para participar en los debates del formato de Bulldog Productions. Sin embargo, parece que Moreno podría haber impuesto una condición: no coincidir en plató con Jorge Javier Vázquez, presentador del reality.