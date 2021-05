El domingo 2 de mayo, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su cuarta gala, en la que se mostraron nuevos momentos de los concursantes de 'Supervivientes 2021'. Entre ellos, una conversación entreOlga Moreno y Marta López, en la que la primera volvió a hablar de lo vivido durante la "guerra" entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores, con los hijos de ambos.

Olga habla de cómo su familia afrontó la "guerra" con Rocío Carrasco en 'Supervivientes 2021'

En plena noche, Olga manifestó sus ganas de estar con su familia mientras estaba acompañada por Marta. Ante la nominación de su compañera, quien recalcó la posibilidad de que acabara fuera del reality antes que la sevillana, Moreno aprovechó para trasladarle algunos mensajes para que se los transmitiera a su marido y al resto de su familia. "Lo echo mucho, mucho de menos", recalcó Olga, al hablar de Antonio David, a quien "quiero quiero mucho, lo necesito en mi vida, lo amo y espero que esté bien". "Que estén bien los niños", deseó además la concursante, para después manifestar su ansia por que "saliera toda la verdad". "Ya está bien de sufrir", se quejó la sevillana.

"Siempre sale la verdad, la verdad es transparente. Tenemos todas las pruebas", aseguraba Moreno, en un claro mensaje contra el testimonio de Carrasco contra su exmarido, momento en el que apuntó hacia "esos niños que lo han sufrido todo". "He visto a David llorar mucho ya, desde que tenía a los niños pequeños", aseguró la supervivientes, tras lo cual relató que los pequeños "se agarraban a su padre del cuello y los tenía que arrancar". Olga incluso afirmó que, tras esos supuestos forcejeos, el padre se metía "en la habitación sin poder decir nada, harto de llorar", además de que defendió que, mientras estaban con ambos hermanos los quince días de turno, "estábamos pegados a ellos". "¿Nunca te has cansado de ellos?", planteaba entonces Marta, recibiendo un "no" inmediato por parte de su compañera.

"No me voy a poner ninguna medallita"

Olga Moreno habla de Antonio David y Rocío Flores en 'Supervivientes 2021'

"Son todo amor. No hay necesidad de que esa niña sufra desde chiquitita", protestó la concursante, quien argumentó que Rocío Flores "está muy mal, ha llorado mucho". "Lo he vivido, la ha llamado ochenta veces y le hemos dicho que no deje de hacerlo", proclamó Moreno, después de manifestar que Rocío Carrasco "no deja de ser su madre". "No me voy a poner ninguna medallita", añadía Olga, mientras Marta aseguraba que se la merecía. "Me aman, no pueden vivir sin mí y lo sé. He intentado que estén bien, que vivan su infancia sin odio", declaraba la sevillana, ante las palabras de López, para después recordar el primer día que conoció a la madre de Antonio David.

"Mi suegra se me acercó llorando, diciendo: 'por favor, no le hagas daño a mi hijo'. Lo que ha debido de sufrir esa mujer", comentaba Olga, tras lo cual añadió que "he visto a Antonio David destrozado un montón de veces". Asimismo, Moreno volvió a repetir una de sus mayores defensas desde que arrancó el concurso: "nunca se ha hablado mal" de Rocío Carrasco, "estaba prohibido". "Delante de esos niños, en la vida", insistía la superviviente quien, sin embargo, matizó el hecho de que quizás ella y su marido habrían lanzado críticas contra la madrileña, pero sin que los hijos estuvieran supuestamente presentes.