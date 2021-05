La noche del domingo 2 de mayo, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su cuarta gala en Telecinco, en la que Jordi González contó en plató con colaboradores como Sofía Suescun, Belén Rodríguez o Jorge Pérez. Los tres se pronunciaron sobre las próximas declaraciones que el programa iba a emitir esa noche, en las que Olga Moreno volvía a hablar de su familia y de Rocío Carrasco, algo ante lo que, especialmente la primera, se mostró muy crítica.

Sofía Suescun habla con Jordi González sobre Olga Moreno en 'Supervivientes'

La gala arrancaba con los típicos cebos sobre lo que se mostraría a lo largo de la noche. Entre ellos, una conversación entre Moreno y Marta López en la que, una vez más, la sevillana volvía a hablar de su familia y de su convivencia con Antonio David Flores y sus dos hijos en común con Rocío Carrasco, Rocío Flores y David. "Es lógico que responda a Rocío Carrasco, porque ya sabe qué es lo que ella va a contar y es lo que ha vivido", defendía Belén, a modo de crítica a la concursante. "Ya estamos cansados de escuchar lo de siempre: en mi casa no se habla mal de Rocío Carrasco, a los niños no les hemos inculcado nada malo sobre la madre...", criticaba entonces Suescun.

"Al menos, que diga algo nuevo y algo nada pensado", deseaba la colaboradora, contundente, con cierta ironía, a modo de pulla. "No es una entrevista que le hace Marta a Olga", aclaraba entonces Jordi, para después apostar por que "Olga se siente a gusto o intuye que van a grabar un vídeo, y se desahoga sobre el asunto". "Qué ganas de verlo", comentaba entonces Sofía, con sarcasmo. Una crítica que la colaboradora lanzaba después de los vídeos que Olga ha protagonizado desde que arrancó la edición, en muchos de los cuales ha repetido algunos de sus argumentos a favor de su marido y de su familia, en medio de la tormenta producida por el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

"De lo que he visto, nada es verdad"

"Se pasan muchas horas y se ha encontrado un momento de desahogo, no creo que haya nada malo. Ella habrá contado su verdad", opinó por su parte Jorge, ganador de 'Supervivientes 2020' y amigo cercano de Rocío Flores, con quien entabló su relación durante su paso por el reality el año pasado. "Ella no ha contado ninguna verdad", replicó Belén, quien aseguró que "en mi Twitter están todos los vídeos que demuestran que sí ha hablado mal, que sí la llaman mamá...". "De lo que yo he visto, no sé de lo que nos va a hablar esta noche, nada es verdad", recalcó la colaboradora, tajante al hablar de Olga.