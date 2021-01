Omar Montes y Luis Rollán dan sus versiones de su polémico evento como Reyes Magos: "Se fue de las manos"

Durante el pasado día 2 de enero, un evento de temática navideña con Kiko Rivera, Fani Carbajo, Omar Montes y Luis Rollán actuando como Reyes Magos en un centro comercial se convertía en foco de polémica al descubrirse la enorme cantidad de personas asistentes, una aglomeración que incumplió las restricciones con motivo de la pandemia de covid-19. Ahora, dos de los protagonistas de la polémica, Montes y Rollán, han ofrecido sus explicaciones.

Conexión de 'Viva la vida' con Omar Montes, Luis Rollán, Kiko Rivera y Fani Carbajo

Omar Montes lanzaba el pasado día 3 de enero un comunicado en vídeo a través de su perfil de Instagram. En él, el cantante explicaba: "Se suponía que iba a haber veinte niños. Nos dijeron que iban a cerrar el centro comercial, pero había gente que estaba comprando, y cuando nos vio la gente, fliparon", decía el exconcursante de 'Gran Hermano VIP'. "Empezaron a venir hacia nosotros y, claro, al haber tanta gente, la seguridad no podía parar a toda esa gente". El cantante insistió en que él solo quería dar regalos a los niños, que no debían "sufrir la pandemia", y que el problema fue la organización: "Ya le dije a Kiko que íbamos a pagar el pato él y yo".

En cuanto a Luis Rollán, el colaborador entró a través de una llamada en 'El programa de Ana Rosa', donde ofreció su versión: "Íbamos a un acto con la zona acordonada, se iba a retransmitir para las redes sociales y nosotros no podíamos tener contacto ni con los niños ni con nadie", narraba Rollán. "La historia era que una vez que nosotros estuviésemos habría una fila de niños con los padres y dejarían su carta en el buzón de los Reyes Magos", mencionaba para aclarar que en principio no tendrían contacto con la gente, aludiendo más tarde a que apareció gente "cívica y no tan cívica". "La situación se fue de las manos", admitió el colaborador.

El centro comercial da sus explicaciones

Desde 'El programa de Ana Rosa' se contactaba también con la gerente del centro comercial La Cañada, donde ocurriría el desafortunado evento. Desde allí, explicaban que el evento, efectivamente, pensaba celebrarse con tan solo veinte niños de público y retransmitirlo a través de redes sociales, pero se acabó convirtiendo en un descontrol que no pudieron prever. "Llamamos nosotros desde gerencia a la policía. Presentamos nuestras máximas disculpas a la policía", se disculpaba, admitiendo el error de planificación y terminando con un: "No volverá a pasar".