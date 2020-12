Susanna Griso revela el mensaje que le envió un conocido político sobre Omar Montes

Las entrevistas de Susanna Griso a Omar Montes siempre dan que hablar. El cantante aprovecha cualquier ocasión para declarar su amor y admiración incondicional por la presentadora catalana y, como no podía ser de otra manera, su última intervención en 'Zapeando' no ha sido una excepción.

Susanna Griso y Omar Montes durante una entrevista en 'Espejo Público'

Este lunes, Montes pasó por el espacio de humor de la Sexta y Thais Villas le preguntó sobre su especial relación con la presentadora de 'Espejo público'. Y el de Pan Bendito, lejos de achicarse, contestó sin tapujos: "No sabéis lo que hablamos nosotros en la intimidad, ¿eh? Yo no quiero hablar, soy un caballero".

Los espectadores habituales de 'Espejo público' están más que acostumbrados a este tipo de comentarios por parte de Montes. Sin embargo, parece que estás palabras no han pasado desapercibidas para "un conocido político", que le habría enviado a Griso un mensaje de whatsapp preguntándole por su relación con el cantante.

"¿Qué te pasa con Omar Montes?"

Según ha confesado la propia Griso, a las 4 de la madrugada recibió el siguiente mensaje de un conocido político cuyo nombre no ha querido desvelar: "¿Qué te pasa con Omar Montes?".

La presentadora, que arrancaba su jornada laboral a esa hora, respondió el mensaje desconcertada porque no sabía a qué se refería. Y no sabemos cuál fue la respuesta del político en cuestión pero, al parecer, tardó tres horas en contestar. En cualquier caso, Griso no ha querido entrar en detalles sobre lo que habla "en la intimidad" con Montes, aunque dejó claro que no hay nada de nada: "¡Jamás!".