Omar Suárez, foco de debate al aparecer en 'Sálvame' con una mascarilla transparente: "¿Está homologada?"

Una vez más, 'Sálvame' volvió a generar debate en redes la tarde del 2 de diciembre, aunque en esta ocasión fue a raíz de las intervenciones de Omar Suárez, reportero y colaborador, en el programa de las tardes de Telecinco. El periodista se mostraba ante la cámara luciendo una mascarilla transparente, complemento por el que incluso recibió el aplauso de sus compañeros, mientras que en redes muchos cuestionaban la eficacia de la prenda para evitar contagios, más allá de las buenas intenciones de Suárez.

"Mira qué mascarilla lleva", comentó Belén Esteban en la primera intervención de Omar con dicha prenda. El periodista se encontraba en la comisaría centro de la calle Leganitos, a la espera de conocer novedades sobre la detención del bailaor Rafael Amargo. "Me encanta la mascarilla", alabó por su parte Kiko Hernández, en la recta final de la intervención, tras la cual Carlota Corredera se unió a sus dos compañeros para señalar la importancia de una mascarilla como la de Suárez. "No quiero que pase desapercibido que, Omar, seguro que las personas sordas han podido leerte los labios gracias a la mascarilla que llevas, que sé que es importante para ti", declaró la presentadora.

Las palabras de Corredera, de hecho, fueron bien recibidas en plató, donde algunos de los colaboradores elogiaban la iniciativa del periodista. "Claro, sobre todo para mis padres", reconocía Omar, sonriente, antes de que se interrumpiera la conexión. De hecho, el colaborador ya compartió en abril su indignación ante el problema que suponía para las personas con sordera el uso generalizado de las mascarillas a causa de la pandemia. "Como siempre las minorías son los que más pierden. Como hijo de sordos, ¿me explican cómo van a comunicarse con oyentes ahora? ¿Cómo pueden leer los labios si las mascarillas no son transparentes?", protestó el periodista, dirigiéndose entonces al Gobierno y a la presidencia a través de su cuenta de Twitter.

Bonito, pero cuestionable

Sin embargo, lejos de recibir alabanzas en redes por su gesto inclusivo, Suárez generó todo un debate en redes a raíz de la cuestionada eficacia de mascarillas de ese tipo a la hora de evitar contagios, en el que algunos espectadores se mostraron muy críticos con su uso. "¿Está homologada la mascarilla? Ha sido aplaudida por los colaboradores de 'Sálvame' por tener en cuenta a las personas con discapacidad auditiva, pero de no estar homologada, lanzaríamos un mensaje contrario para proteger del Covid-19", señaló un diplomado en enfermería a través de Twitter, dirigiéndose al reportero. Un comentario al que se unieron otros muchos, algunos más amables que otros, en los que el Suárez se convirtió en el centro de atención.

"La "mascarilla" de Omar, el gesto por las personas sordomudas, me parece muy bonito. Pero teniendo en cuenta que no sirven de apenas nada, mejor ponerse donde no pase absolutamente nadie", comentaba otro tuitero, crítico con el hecho de que Omar se situase a la puerta de una comisaría utilizando una protección tan cuestionada. El debate, no obstante, se generó casi un mes después de que Omar compartiera una imagen en su cuenta de Instagram luciendo dicha mascarilla, de la que aseguraba que estaba "certificada por la Unión Europea". "Una maravillosa solución" a las dificultades a las que se enfrentaban las personas sordas, como sus padres, cuya comunicación con oyentes dependía de "la lectura de labios", aunque no ha sido hasta ahora cuando el reportero se ha decidido a usarla en su programa.

