Por Diego López |

'Operación Triunfo' no ha podido triunfar en Estados Unidos. El experimento llevado a cabo por Telemundo para trasladar el formato original español al continente americano ha anunciado este viernes por sorpresa que su final adelantada tendrá lugar el próximo 10 de agosto, tan solo un mes después de su comienzo.

El anuncio se produce además horas después de que la concursante española, Amalia Martos, tuviese que abandonar el "por motivos de salud". La organización del programa no ha querido desvelar la dolencia de la española, que tendrá que ingresar en una clínica para poder controlar su evolución.

"Le va mal al programa", comentaban los concursantes minutos después de conocerse este precipitado final. "El rating va muy mal, nos quieren cortar un mes entero", aludiendo a que el final previsto para 'Operación triunfo Estados Unidos' estaba marcado para mediados de septiembre.

Amalia Martos, la concursante española en 'Operación triunfo Estados Unidos' que ha abandonado

Con este final, Estados Unidos ya tiene su "edición Pilar Rubio" de 'OT', ya que como la que presentó la mencionada presentadora, su final acaba precipitándose por falta de audiencia.

¿Veía alguien el programa en Estados Unidos?

Lo curioso de esta cancelación es que parece que los (pocos) seguidores que tiene 'Operación triunfo Estados Unidos' provienen de España. Los vídeos del canal de YouTube oficial del programa apenas llegaban a las 2.000 visualizaciones de media, y la mayoría de comentarios en redes procedían de cuentas locales.

En Estados Unidos, la cancelación del programa parece haber pasado tan desapercibida como prácticamente toda su emisión. Tras una primera gala que logró liderar por los pelos entre el público hispano, el resto de emisiones no han hecho públicos sus datos, mientras los habituales seguidores del formato calificaban su mecánica como "desastrosa".

El concurso, que cuenta con David Bisbal entre su jurado profesional, ha sido además un inesperado maratón musical para el público. Y es que Telemundo apostó por ocupar casi todo su prime time con el reality, que se emite de lunes a viernes durante dos horas, y los domingos con tres horas de emisión.

El jurado de 'Operación triunfo Estados Unidos'

Dentro de esos bloques se ofrecen hasta tres galas semanales. En la primera, la del domingo, tiene lugar una actuación grupal más una individual de cada participante, de donde salen todos los nominados. Los nominados de la semana anterior se enfrentan en una segunda gala a sus canciones individuales, mientras que todos los participantes (incluidos los nominados) interpretan una actuación grupal a dúos y tríos. Por último, una tercera gala semanal de salvación decidía a los favoritos y salvaba a tres concursantes, uno a petición de los profesores, otro del público y uno más por los compañeros.

La maldición de 'OT' en Estados Unidos

Esta es la segunda edición que 'Operación triunfo' estrena en Estados Unidos, y la segunda que tiene que cancelarse por baja audiencia antes de tiempo. Nos tenemos que remontar al año 2006 para encontrar la primera, que en esta ocasión fue en inglés bajo el título 'The One: Making a Super Star'.

Vendido entonces como el show veraniego más caro en la historia de ABC, el programa duró dos semanas antes de cancelarse por baja audiencia.