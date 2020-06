El Orgullo LGTBI+ 2020 de Madrid despierta las críticas al elegir a Carlos Sobera para dar el pregón

El coronavirus ha cancelado toda la agenda de eventos de los próximos meses. Desde festividades, celebraciones hasta el Orgullo LGTBIQ+ en Madrid que, como todos los años, daba el pistoletazo de salida a finales de junio para alargarse hasta los primeros días de julio. Este año, el reconocido pregón será online y ya conocemos al completo de rostros que lo darán.

Paca la Piraña, Lola Rodríguez, Itziar Castro y Carlos Sobera, últimas confirmaciones del pregón del Orgullo LGTBI+ de Madrid

Hace unos días se desveló que las protagonistas de 'Veneno', la serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo sobre Cristina Ortiz "La Veneno", serían las encargadas de ocuparse del pregón. Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet estarán acompañadas de Lola Rodríguez y Paca la Piraña, quienes representarán al colectivo apoyándolo en este atípico inicio de Orgullo, pero no estarán solas. Al ya anunciado waterpolista Víctor Gutiérrez se les une las últimas confirmaciones del MADO: Carlos Sobera e Itziar Castro.

Esta ocasión será bastante diferente a lo usual a causa de la Covid-19. El multitudinario acto de la plaza Pedro Zerolo dará paso a un acto que se podrá ver de manera online en la web del MADO el día 28 de junio. Además, los asistentes virtuales podrán escuchar el himno de este año, "Piensa en positivo", de Fangoria, producido por Juan Sueiro e interpretado por Agoney, Aleks Syntek, Buika, Delaporte , Jaime Summers, Jorge Megó, Kika Lorace, La Prohibida, Miguel Lara, Molina Molina, Paco Clavel, Rafa Sánchez, Ricky Merino, Sara Pérez, Siloé, The Porto Sisters, Varry Brava y Vega.

Críticas a la elección de Carlos Sobera

Desde que se desvelara que Carlos Sobera iba a formar parte del pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid, las críticas hacia la elección del presentador de 'First Dates' se han ido sucediendo. La cuenta de Twitter de MADO anunciaba su participación debido a que "'First dates' es uno de los programas de televisión que más visibiliza la diversidad". Sin embargo, dentro del colectivo no se ha acogido de buen grado.

En el orgullo se tiene que visibilizar a las personas que lo conforman. Si Carlos no es LGBT, no puede ni debe alzar la voz por nuestro colectivo. https://t.co/ZL2dLLtFtk — Bast (@__KnightBastian) June 24, 2020

El mayor representante del colectivo en este 2020. Sin duda alguna. Espero que pronto confirmen a Ana Rosa ???? https://t.co/T2pbHZ3Krf — MALBERT (@ItsMalbert) June 24, 2020

Sólo me queda reírme ante esta situación tan heavy que me está tocando vivir. https://t.co/39FeyZfJWk — Carolina Iglesias?????????? (@percebesygrelos) June 24, 2020

Yo es que ya no sé ni qué decir https://t.co/Z47A6Mw4C0 — Daniel Valero - Tigrillo ?????????? (@TigrilloTW) June 24, 2020

En vez de poner a alguien del colectivo, ponemos al presentador de un programa de citas en el que a veces salen parejas queer porque eso tiene sentido seguramente en alguna realidad alternativa. https://t.co/0fLBN6AvJ1 — Cristina Domenech (@firecrackerx) June 24, 2020