Oriana Marzoli, detenida y atendida por los servicios médicos tras un altercado con su exnovio

Durante el programa de 'Viva la vida' del domingo 13 de febrero de 2022, Juan Luis Galiacho fue el encargado de adelantar el episodio que vivió Oriana Marzoli, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', esa misma mañana. "Oriana Marzoli y Eugenio Gallego han pasado la mañana en la comisaría por un duro altercado ocurrido en casa de la influencer", explicaba el escritor.

Oriana Marzoli

Según informa el colaborador, la policía irrumpió en la mañana del domingo en torno a las ocho de la mañana en casa de la exsuperviviente, alertada por un vecino que escuchó una tensa discusión entre ella y su exnovio. "Ha sido entre ellos dos y ha sido bastante duro", añadía Galiacho, dejando preocupados a varios colaboradores del programa, como Alejandra Rubio, quien mantuvo una relación de amistad con la experta en realities.

Tal y como ha comentado también el periodista, Oriana Marzoli y su exnovio habrían pasado la mañana en el calabozo y habrían prestado declaración, no sin antes haber sido atendidos por los servicios médicos al llegar a la comisaría de Tetuán ya que "han llegado con contusiones y con un gran estado de ansiedad", matiza Galiacho. "Según me comentan fuentes policiales, la denuncia por violencia de género va contra los dos", añade.

Llamada desafortunada

Iván González, expareja de Oriana Marzoli, conectó en directo con 'Viva la vida', reaccionando a lo ocurrido. "El tema de nuestra ruptura se lo tomó un poco mal. Cuando hablamos, siempre intenta volver conmigo", aseguraba el extronista de 'MYHYV'. "Oriana es una persona muy impulsiva. Cuando se pone nerviosa, no controla. Yo alguna vez me he llevado un buen susto", aseguraba, haciendo saltar a la hija de Terelu Campos, quien defendía a Marzoli.

"Tampoco puedes dejarla así", le recriminaba ella. "Iván, ¿sabes qué pasa? Que no sabemos lo que ha pasado, y como no sabemos más, llamaremos a Galiacho para que nos dé más información", intervenía también Emma García, cortando su intervención telefónica al darse cuenta de las insinuaciones que estaba haciendo González.