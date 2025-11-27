Óscar Cornejo y Adrián Madrid, condenados a dos años de cárcel y 200.000 euros de indemnización a Rocío Flores

Por Redacción | |

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fundadores de la ya extinta La Fábrica de la Tele, a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y a pagar una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores, como adelanta El Mundo.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco demandó a los actuales responsables de La Osa Producciones Audiovisuales ('No somos nadie', 'Malas lenguas') al apreciar que uno de los capítulos de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', producida por La Fábrica de la Tele y emitida en Telecinco en la primavera de 2021, se sacaba a relucir una sentencia de cuando era menor.

Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

En primera instancia, la denuncia de Flores resultó archivada, pero tras un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid volvió a salir a flote y el resultado final ha sido esta sentencia a Cornejo y Madrid al considerarles "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación secretos por haber mostrado "datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco, que sucedieron cuando la misma era menor de edad, nacida el día 13 de octubre de 1996, datos que fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización".

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, actuales responsables de La Osa

Emisión sin autorización

De hecho, la sentencia asegura que "" al haber sacado a la luz información que, al formar parte de un procedimiento de menores, goza de una "especial protección". Además, se apunta que ", cuando su personalidad no estaba desarrollada, en plena adolescencia, vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen, y".

Al tratarse de material relativo a un proceso relacionado con menores, dicha documentación tenía una naturaleza reservada. "Los acusados no obtuvieron la autorización expresa de Rocío Flores, única persona legitimada para autorizar que esa información que contenía aspectos íntimos y reservados de su privacidad, por afectar a su esfera más íntima y personal, pudiera formar parte de un documental, y a la postre, fuese difundida en un canal de televisión", aporta la sentencia, que, además, resalta que con este formato "fueron lideres de audiencia".

En cuanto al resultado de la condena en sí, la Audiencia Provincial se ha decantado por la elevada pena al considerar que "la reparación debe ser suficientemente significativa y relevante, pues no se trata de conceder efecto atenuatorio a acciones ficticias, que únicamente pretenden buscar la aminoración de la respuesta punitiva sin contribuir de modo eficiente y significativo la efectiva reparación del daño causado".

A su vez, Mediaset España y Radical Change Contents también han sido condenadas en concepto de responsabilidad civil de la indemnización y, por tanto, a una respuesta subsidiaria y de carácter solidario. En lo que respecta a Cornejo y Madrid, cuentan con un plazo de diez días para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La respuesta de los condenados

Tras conocer esta resolución, Cornejo y Madrid han emitido un comunicado conjunto: "Pese a la sorpresa por esta sentencia, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia. La resolución no es firme y la condena será recurrida. Ambos mantienen, como defendieron durante el juicio, que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos. Recuerdan, además, que el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó inicialmente la causa y que otros procedimientos similares contra distintos medios también fueron archivados. Confían plenamente en que la Justicia acabará dándoles la razón".