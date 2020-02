'OT 2020': Anne, Bruno y Flavio, concursantes nominados de la Gala 5

La noche del domingo 16 de febrero, 'OT 2020' alcanzó su Gala 5, en la que Javy resultó ser el concursante expulsado frente a Anaju, mientras que Nia se convirtió en la concursante favorita de la cita. Una gran noticia a la que siguieron las habituales nominaciones por parte del jurado, que quedaron con Anne, Bruno y Flavio como concursantes nominados definitivos.

Roberto Leal junto a Anne, Bruno y Flavio, nominados de la Gala 5 de 'OT 2020'

"No has sido convincente del todo. Te ha faltado un punto", señaló Portu, antes de anunciar la nominación de Anne, de quien señaló que "has mejorado en la interpretación de hoy", tras cantar "Looking for paradise" con Rafa, quien también resultó nominado por el jurado. "Es difícil afinar con constricción. Hay que tener mucho arte para equilibrarlo", señaló Nina, antes de dar la mala noticia al andaluz. "La evolución en este programa, es vital", observó Portu a la hora de valorar a Flavio, de quien señaló que no veían evolución alguna, razón principal de la nominación tras su interpretación de "Perfect Day" junto a Maialen. "Era un día en el que tenías que haber liderado. Has tenido inseguridades que creo que se han reflejado", opinó Javier Llano, a la hora de hablar de la interpretación de "Everybody" por parte de Bruno, junto a Jesús.

Hugo fue el último nominado por parte del jurado, por lo que era la primera vez que superaban el número habitual de cuatro concursantes en la cuerda floja. "Tienes que aplicarte más en el trabajo vocal", lo animó Nina, quien apostó por que, de haberlo hecho, "creo que no te habría pasado lo de hoy" durante su actuación con Samantha, al ritmo de "Vas a quedarte". Tras los veredictos del jurado, llegó el turno de la salvación de uno de los nominados por parte de los profesores de la Academia. "Como decía Portu, este programa es evolución y es compromiso y es trabajo. Yo sé que estáis comprometidos y que trabajáis mucho, pero estamos de acuerdo en que vosotros sois los que menos estáis evolucionando", declaró Noemí Galera, de acuerdo con las observaciones emitidas por los jueces.

Hugo y Rafa, salvados por los pelos

Noemí Galera habla con los concursantes nominados por el jurado en la Gala 5 de 'OT 2020'

"Has acabado y estabas súper contenta. No te has dado cuenta de que has desafinado. Mañana en el repaso seguro que serás consciente", opinó la directora sobre Anne, tras lo cual elogió de Bruno que "has trabajado muchísimo, pero creo que estás un poco estancado". "Aunque tu parte solista ha estado muy bien, la parte de Maialen y tú, has flojeado un poco más", prosiguió Galera, al hablar de Flavio, antes de añadir que, "con las capacidades que tienes, me desespera que no salgas de donde estás metido". "Tienes que ponerte más las pilas. Tienes un talento innegable, pero no te eches a dormir", manifestó Noemí a Hugo, para después alabar de Rafa que fuera "súper trabajador". "En este concurso a veces eso no es suficiente. Creo que tienes un futuro muy prometedor", añadió la directora, antes de anunciar a Hugo como el concursante salvado por los profesores.

Después, llegó el turno de los concursantes, cuyos votos provocaron un empate a tres entre Anne y Rafa, que se anuló duplicando el voto de la favorita, Nia, quien había apostado por la salvación del segundo. "Es una llamada de atención. Tengo la oportunidad lo que quiero y eso es muy valioso. Intentaré hacerlo a lo grande", declaró Bruno, al verse nominado de forma definitiva, mientras que Flavio y, especialmente, Anne, se mostraron más desanimados. "No sé qué quieren de mí. Lo intento dar todo, siempre", aseguró la concursante, entre lágrimas, durante el encuentro posterior a la gala con Noemí, en el que Flavio reconoció que "ahora estoy un poco perdido".