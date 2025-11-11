Por Julia Almazán Romero |

'OT 2025' ha superado el ecuador de la edición y la tensión se nota tanto dentro como fuera de la Academia. Tras la expulsión de María Cruz en la octava gala, los nueve concursantes que continúan en el formato de Gestmusic afrontan una de las semanas más intensas hasta la fecha. A la presión de preparar nuevas actuaciones se suma la emoción de salir al exterior para encontrarse con sus nuevos seguidores en la primera firma de discos oficial de la edición.

Sin embargo, antes de eso, el martes llega uno de los momentos más esperado por los fans, el reparto de temas de la Gala 9. Los nominados de la semana, Guille Toledano y Lucía Casani, defenderán su permanencia con dos apuestas muy distintas entre sí donde cada uno tira por su estilo. Otra de las grandes noticias es el regreso de Isabel Aaiún al escenario para interpretar junto a los concursantes su icónico tema 'Potra Salvaje', que será la canción grupal de la noche. Además, Olivia Bay, favorita de la semana, sorprende con un dueto junto a Cristina, la salvada de la gala pasada.

Maria Cruz y Cristina en la Gala 9 de 'OT 2025'

Todos los temas de la Gala 9

Cristina, Olivia y Claudia Arenas en la Academia de 'OT 2025'

Las firmas por fin llegan a 'OT 2025'

Antes de enfrentarse al escenario, los concursantes vivirán un momento muy especial: la firma de discos oficial de 'OT 2025', que se celebrará el sábado 15 de noviembre en Madrid, Barcelona y Valencia. Cerca de la academia en el Palau Olímpic de Badalona se quedarán. Por otro lado, a la capital viajaránal Pabellón 12 de Ifema. Por último, a L'alqueria del Basket se desplazarán. Este evento marcará su salida de la Academia al mundo real y servirá como termómetro del apoyo del público antes de entrar en la recta final del concurso.

Además, el programa ya ha puesto a la venta las entradas de los conciertos del 'OT Tour 2026', que llevará a los triunfitos al Movistar Arena, el Palau Sant Jordi y el Roig Arena el próximo verano. Las apuestas sobre las posibles canciones que entrarán en la gira siguen en el aire, por ahora solo queda esperar y ver si anuncian alguna que otra fecha más en otras ciudades de España.