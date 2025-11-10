Programa relacionado
La convivencia dentro de la Academia de 'OT 2025' se ha vuelto cada vez más intensa y cualquier detalle puede encender a los concursantes. Guillo Rist protagonizó una situación de tensión al descubrir que las cámaras habían enfocado algo que él consideraba personal. Como explicaba a sus compañeros, en un momento de soledad empezó a escribir una carta y él se pensaba que la cámara no llegaba: "De repente me doy cuenta de que está enfocando al papel. Me ha cogido una mala hostia que he dicho: '¡Qué pesados sois, coño!'", se desahogó el concursante.
Durante su charla con algunos de los concursantes como Téyou que escuchaban expectantes lo ocurrido, el cantante admitió después que "deliró un poco" con la situación. Además, también contó que incluso pidió que le bajaran las luces para intentar dormir, sin obtener respuesta por parte de los trabajadores del programa: "No os voy a dar más contenido hoy", explicó que pensó cuando nadie le hacía caso.
A este episodio se sumó otro momento polémico, esta vez protagonizado por Guille Toledano, quien atravesó una pequeña crisis emocional al no recibir una sudadera de su novia. El artista confesó a Noemí Galera su preocupación: "Tengo miedo que lo esté pasando mal". La directora, que subió a hablar con él, intentó calmarlo: "Has pedido una sudadera y la sudadera no ha llegado. En lugar de ponernos en el peor escenario, piensa que a lo mejor ella no ha podido enviarla". Galera le recordó que, con solo un mes por delante, "no merece la pena hacer una pelota de una chorrada" y que debía centrarse en lo verdaderamente importante: la música y su paso por el programa.
La cuenta atrás para la final de 'OT 2025'
La tensión acumulada es el reflejo del punto al que ha llegado la competición. Con la gala 8 que se emitirá el lunes 10 de noviembre, los nervios están a flor de piel. Tras la expulsión de Laura Muñoz en un duelo frente a Olivia Bay, los concursantes se preparan para finiquitar esta semana de actuaciones con temas como 'Como Camarón' de Estopa, en el caso del propio Guille, o 'Garganta con arena', interpretada por Cristina, una de las nominadas junto a María Cruz que interpretará 'Envidia' de Nathy Peluso. Entre ensayos, emociones y "broncotes", los triunfitos se enfrentan a la recta final de esta edición.