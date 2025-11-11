'OT 2025' deja a dos nominados en la palestra tras coronar favorita a Olivia en su gala 8

Por Beatriz Prieto |

La octava gala semanal de 'OT 2025' de este lunes 10 de noviembre afrontó la despedida de María Cruz al ser expulsada ante Cristina Sánchez, antes de conocer a una nueva lista de concursantes en duda, elegidos por el jurado, que se redujo a tan solo dos nominados: Guille Toledano y Lucía Casani.

Tras la marcha de María, Miriam Rodríguez hizo acto de presencia para anunciar al favorito de la semana. Una ventaja esencial, al ser ya solo ocho concursantes, que se disputó entre Guillo Rist, Claudia Arenas y Olivia Bay, la cual impuso con el apoyo del 35% de los votos. "Nos ha dado gusto escucharte, porque eres una tía elegante y esta canción te ha venido como anillo al dedo, lo has hecho relajado, calmado... Ha sido espectacular, sin perder tu esencia y pensamos que ha sido una de las actuaciones más bonitas de esta edición", elogió el jurado de la favorita, al iniciar con ella las valoraciones.

Claudia, Guillo Rist y Olivia, concursantes más votados para favorito de la semana en la gala 8 de 'OT 2025'

Todo lo contrario ocurrió con Lucía, de quien señalaron que "para ti el programa ha sido para ti una montaña rusa a muchos niveles". "Esta noche hemos vuelto a ver la duda, ese miedo a mostrarte sexy y no podemos seguir viendo esos miedos, porque es lo que hace que se decante la balanza", añadieron los jueces, dejándola así en duda. Guille Toledano se sumó a su compañera en la cuerda floja: "Ha estado la energía y la actitud. Ha sido un reto muy difícil, pero lo has sacado, aunque en algunos puntos nos ha llevado un poco a la original. Hemos tenido muchas dudas contigo".

Lucía Casani y Guille Toledano quedan en manos del público de 'OT 2025' en la gala 8

"Ha sido una semana difícil"

para enfrentarse a la nominación, dado que su actuación "no sentimos que haya brillado como otras veces. Entre los dos, parecía un poco independiente el uno del otro". Finalmente,, de quien señalaron que, "en las últimas semanas, ese nivel de evolución nos ha costado verlo". "En galas anteriores lo hemos planteado, pero al final tu solvencia como artista te ha ido salvando y", añadió el jurado, a la única concursante a la que no habían propuesto aún para estar nominada.

"Ha sido una semana difícil para muchos de ellos, porque ha habido muchos altibajos", apuntó Noemí Galera al conectar desde la Academia. La directora confesó que "podríamos salvar a cualquiera de los cuatro", para después elegir Rist porque, "aunque no ha tenido su mejor semana, creemos que su trayectoria y su compañerismo lo avalan". Mientras, los votos de los concursantes salvaron a Téyou con cuatro votos a su favor, frente al único voto que cosecharon, cada uno, Guille y Lucía, que repetía en la palestra junto al manchego, "uno de mis mejores amigos aquí dentro", lo que desató el llanto de la concursante.