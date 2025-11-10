Por Beatriz Prieto | |

'OT 2025' afrontó este lunes 10 de noviembre su octava gala semanal, con el futuro de Cristina Sánchez y María Cruz en la cuerda floja tras quedar en la palestra una semana atrás. Un duelo que se resolvió con la salvación de la primera, gracias al apoyo del 84% de los votos, lo que puso fin al concurso de María con el 16%, cifra con la que también se despidió Iván Rojo en la primera expulsión.

Después de abrir el apetito con la grupal, Cristina fue la encargada de inaugurar la ronda de actuaciones con "Garganta con Arena" de Cacho Castaña, acompañada al piano por Manu Guix. "Estoy muy feliz con lo que hecho, es lo que quería. Si esta es mi última actuación, me voy tan contenta...", confesó la concursante a Chenoa, tras su número. Asimismo, sobre su primera nominación, la sevillana admitió haber "estado tranquila, he decidido disfrutar al máximo y tampoco pensar que es otra semana diferente, sino como una más".

María Cruz en su actuación de la gala 8 de 'OT 2025'

"Envidia" de Nathy Peluso fue la elección de María para subirse al escenario también en su primera nominación y, al igual que su compañera, estuvo arropada por Guix al piano. "Creo que has cantado de entraña", observó Chenoa. "Sí, es un tema que me conecta mucho, la letra tiene mucho poder", coincidió la canaria, quien había afrontado su primera nominación de forma muy distinta a Cristina, llorando "bastante". "No me contenía nada. La verdad es que ha sido complicado, estoy muy contenta, semana ocho, estoy muy orgullosa pase lo que pase, pero está el miedo a salir", reconoció la concursante.

"Me encanta tu forma de ser"

María Cruz se despide de sus compañeros de 'OT 2025' en la gala 8

Una vez concluidas el resto de actuaciones de la noche, ambas nominadas, lo que propició la despedida de una María que, ya al ver el dispar reparto de votos,. La canaria, de hecho, no perdió la sonrisa al confirmar su intuición, actitud con la que se ganó las alabanzas de Chenoa:

Como sus anteriores compañeros, María pudo disfrutar entonces del recopilatorio de su paso por el concurso, en el que admitía que "la María a la que le dieron la pegatina no es la misma que se va y no me imaginaba llegar hasta la gala 8". "Algo que tenía muy claro cuando entré es ser una esponja y absorber todo lo que pudiera. Y he absorbido muchísimas cosas, muy bonitas", confesó además la expulsada, quien procedió a despedirse de sus compañeros sobre la pasarela, al igual que se acercó al jurado, antes de abandonar el programa.