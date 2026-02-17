Por Adrián López Carcelén |

'La revuelta' contó el lunes 16 de febrero con Pablo Alborán como invitado. El cantante, que se encuentra en plena promoción de su nueva gira de conciertos, KM0, no dudó en lanzar un alegato en defensa de la sanidad pública desde el programa de David Broncano. Alborán quiso pedir una mayor inversión para uno de los grandes pilares del estado del bienestar español. "Da igual el partido al que votes y lo que pienses a nivel político. Hay algo humano y social que debería de estar por encima de todo eso", expresó el también protagonista de 'Respira'.

"Yo veo gente que no tiene nada que ver en sus ideas políticas, que cuando la salud se pone por delante, no en el parlamento pero sí en la calle, sí creo que se ponen de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo y nos damos cuenta de lo que es realmente importante", sentenció el malagueño desde el programa de Televisión Española.

Pablo Alborán en 'Respira'

Su defensa a los sanitarios

"Creo que cuando estás en un hospital, tienes a unos médicos que, más allá de la vocación, de la mierda que cobran y de las condiciones terroríficas que tienen, están entregándote su vida, su amabilidad, su sonrisa, su cariño y su empatía. Creo que hay que ayudarles", expresó Pablo Alborán. Además, también lanzó un mensaje político contundente: "Habrá que votar a aquellos que los ayudan".

Pablo Alborán junto a David Broncano en 'La revuelta'

El público de 'La revuelta' rompió en aplausos tras este momento, que fue uno de los más comentados de la noche. Sin duda, un Alborán que ayer se mostró cercano y sincero, y que también contestó a las clásicas preguntas de Broncano. El cantante evitó precisar detalles sobre su patrimonio, pero sí dio respuesta a la pregunta sobre el sexo: "Muy bien. Por fin vengo aquí a decirte que muy bien en vez de decir: 'Uy, me hago pajas a dos manos'".