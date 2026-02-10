Por Adrián López Carcelén |

David Broncano se reencontró el lunes 9 de febrero en 'La revuelta' con Juana, la madre de María Hervás, junto a la que protagonizó uno de los momentos más virales de su anterior etapa en 'La resistencia'. Nada más salir en pantalla, la actriz recordaba al presentador el mal trago que le hizo pasar en su anterior visita al programa de Movistar Plus+. Todo se remonta a marzo de 2024, cuando el comunicador llamó por teléfono a la madre de Hervás, Juana, tras enterarse de que madre e hija estaban peleadas.

María Hervás, Irene Esser y David Broncano en La Resistencia

En aquella ocasión, la tensión apareció desde el principio de la conversación. "¿Pero tú quién eres?" espetó Juana al presentador nada más responder. Una vez identificado, David Broncano intentó, sin mucho éxito, dirigir la llamada hacia un contexto más agradable. Sin embargo, tal y como confiesa ahora María Hervás, esta conversación provocó que la mala relación entre madre e hija continuara un año más. Ayer, casi dos años después, el conductor del programa tuvo la oportunidad de disculparse con Juana tras este malentendido.

Perdón con matices

Con el micrófono en la mano, Juana comenzó a reprochar a Broncano lo mal que actuó durante su llamada en 'La resistencia'. Aún así, el presentador trató de limar asperezas y asumió su culpa: "De repente, una llamada en un programa de televisión es agresivo". Además, explicó que él sólo intentaba tender un puente entre madre e hija para que arreglaran sus diferencias aunque, tal y como Juana expresó después, no tuvo éxito. "El puente lo tendimos mi hija y yo porque estamos capacitadas para eso", espetó la madre de la actriz al presentador de 'La revuelta'.

María Hervás y David Broncano anoche en La Revuelta

Juana, madre de María Hervás, durante su intervención en La Revuelta

El programa continuó dando voz a Juana, que pudo desahogarse a gusto trasbajo la atónita mirada de su hija: "". Así, pudo dejar claro que lo que más le molestó es que el presentador no se presentase nada más comenzar la llamada: "". A pesar de esto, el clima empezó a relajarse cuando la madre de Hervás reconoció "seguir viendo" el programa cada noche, sin guardar ningún tipo de rencor.

A pesar de comenzar con el pie izquierdo, ambos dejaron atrás sus diferencias y sellaron un perdón con matices. De esta manera, Juana pedía a Broncano una "tarjeta VIP para dos personas" como forma de demostrar las buenas intenciones del presentador. Finalmente, el conductor de 'La revuelta' le hizo entrega de una tarjeta en la que se comprometía a dejar acceder a la grabación del programa a Juana y a un acompañante siempre que ella lo deseara.