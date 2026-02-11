'La revuelta' rectifica tras su polémica conexión con Afganistán: "Cometimos un error"

Por Adrián López Carcelén |

El equipo de 'La revuelta' aprovechó el programa del martes 10 de febrero para reparar el fallo que cometieron el 4 de febrero durante una conexión con el cirujano Diego González Rivas desde Afganistán. Y es que, a lo largo de la videollamada, el programa no hizo referencia alguna a la precaria situación en la que se encuentran millones de mujeres afganas, algo que generó numerosas críticas. De hecho, la propia Julia Otero, desde Onda Cero, afeó a David Broncano el hecho de no hacer "ni un solo comentario, como si a día de hoy fuera normal mostrar una realidad en la que el 50% de la población no existe".

El presentador del espacio asumió la culpa y anunció que tenían que hacer "una puntualización de tipo serio". Así, Broncano puso en contexto a la audiencia y explicó que, durante la conexión con el especialista, "hablamos un pelín del terrible régimen afgano diciendo que ojalá cambiase, pero luego al acabar pensamos que no hicimos ninguna mención a la situación en concreto de las mujeres". Además, reconoció que "en toda la conexión de 15 minutos no se vio ni asomar una mujer porque las tienen metidas en casa como si fuese una ratonera".

David Broncano hablando por videollamada con el cirujano Diego González Rivas desde Afganistán

Olatz Cacho, experta en Afganistán

Para ofrecer información más detallada sobre el régimen talibán y la realidad a la que tienen sometidas a las mujeres, 'La revuelta' invitó a Olatz Cacho, responsable del trabajo sobre Afganistán de Amnistía Internacional España. "Cometimos un error de no decir nada", aseguraba Broncano ante la experta, que expuso que la sociedad afgana "quiere que las mujeres estén en casa, cuidando a la familia y procreando". Además, especificó que, mientras en el país las niñas "solo pueden ir al colegio hasta primaria", los talibanes "tienen a sus hijas y mujeres asistiendo a colegios en el extranjero".

Olatz Cacho, de Amnistía Internacional España, en 'La revuelta'

También puso el foco en laa la que se enfrentan, ya que "". Asimismo, la experta confirmó que la situación en Afganistán "ha ido totalmente a peor", ya que ahora mismo los talibanes consideran que "". De hecho, tal y como explicó, si las mujeres quieren recorrer más de 70 kilómetros, tienen que ir acompañadas de un hombre.

Olatz Cacho estableció que, desde Amnistía Internacional, apuestan por considerar todo esto como "un crimen de lesa humanidad, un crimen top en el ranking". Asimismo, aseveró que "se están creando unos hombres en Afganistán que están acostumbrados a que las mujeres solo sirvan para estar en casa", por lo que la situación no solo es perjudicial para ellas. Para finalizar, Cacho expresó que las mujeres afganas "piden que, por favor, sigamos hablando de su situación, porque se mantiene desde hace tres años y no tiene pinta de que vaya a cambiar".