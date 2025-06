Pablo Iglesias denuncia la censura de Ana Rosa Quintana y los intereses de Ferreras en 'Malas lenguas'

Por Roberto Ponce López |

El programa ' Malas lenguas ' de RTVE tuvo que vivir un momentocon la discusión entre dos de los colaboradores que fueron, que de por sí ya está muy caldeada. Este cara a cara se dio entre Pablo Iglesias , quienes acabaron discutiendo sobre la supuesta censura de Ana Rosa Quintana en sus programas.

Todo comenzó cuando Palomera hizo un comentario que el exlíder de Podemos no pudo tolerar. "No sé, hablamos de nazis y la hostia se la lleva Podemos", dijo Iglesias a raíz de ese comentario en el que la periodista comentó que a Pablo Iglesias le iba a molestar la conversación sobre los agitadores que tienen todos los partidos en redes sociales.

Pablo Iglesias y Esther Palomera mantuvieron una fuerte discusión en el plató de 'Malas lenguas'

Tras ello, Palomera rectificó y aclaró que ella lo decía porque todos los partidos habían tenido "legiones de tuiteros" para defenderse o atacar. "A mí me han atacado policías de la élite policial mandados por por el ministro del Interior. A mí me han jodido la vida periodistas con programa de televisión en laSexta, y algunos, que no tenéis problemas en criminalizar a los de las redes sociales, el apellido Ferreras no lo nombráis, o los nombres de algunos jefes políticos de este país que han practicado el acoso y la mentira muchísimo más grave que lo que pueda hacer alguien poniendo un tuit", replicó el político.

"Tú sabes de lo que yo estoy hablando perfectamente, Pablo, no mezclemos temas. Lo que tú has dicho es perfectamente condenable, pero que todos los partidos habéis tenido hordas para difamar, para acosar y para desprestigiar el trabajo de los profesionales... Esto es así", le recriminó la periodista. Ante ello, Iglesias volvió a la carga y contestó: "Habla por el PSOE. Esther lo que es grave es que en platós de este país se hayan sentado tipejos como Eduardo Inda, y cuando alguien se sienta con Inda hay que decirle 'Oye, tú eres un violento', no decir que los violentos son los militantes de los partidos que ponen tuits".

Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas', tuvo que intervenir en la fuerte discusión entre Pablo Iglesias y Esther Palomera

La tensión no iba a remitir ahí y, de hecho, fue en aumento cuando Pablo Iglesias volvió a atacar a Antonio García Ferreras. "En este país se han sentado verdaderos sicarios mediáticos en platós de televisión, y precisamente porque eran muy poderosos, porque tenían el apoyo de Florentino, porque tenían el apoyo de Ferreras, nadie se atrevía a decirle a Inda 'Tú eres un mafioso y un sinvergüenza", comentó el político.

¿Censura de Ana Rosa Quintana?

La disputa no la podía calmar ni Jesús Cintora, el presentador del programa. La discusión continuaba por los mismos derroteros pero iba a llegar a su punto álgido de tensión con este comentario Esther Palomera: "Yo no milito en ningún partido y te lo digo a ti, a Vito Quiles y a Javier Negre". Ante esto, Pablo Iglesias saltó con vehemencia y replicó: "Que no me metas en la bolsa con esos fascistas. (...) No te lo consiento, que te atrevas a decirme que utilizamos los mismos métodos que esos nazis".

Hoy he tenido una discusión, intensa pero con respeto, con Esther Palomera en RTVE.



Creo que es bueno que la veáis porque hemos dicho cosas interesantes ????????#MalasLenguas pic.twitter.com/17NvI7q229 — Pablo Iglesias ????{R} (@PabloIglesias) June 24, 2025

Tras ello, el exlíder de Podemos siguió con la palabra y volvió a insistir en cómo algunos programas de televisión han usado su poder mediático para sus intereses, entre ellos el programa de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, Palomera contraatacó: "Yo en 'El programa de Ana Rosa' digo lo que opino, lo que quiero, y llevo 14 años en ese programa". Esto se convirtió enla gota que colmó el vaso en la discusión.

Pablo Iglesias, levantando la voz y pegando un golpe en la mesa, replicó: "Pero si tú me lo has contado a mí que te ha sacado de la mesa, ¡coño!. Me dijiste, 'Me ha sacado de la mesa Ana Rosa y me comía la rabia'. Me contaste que te sacó de la mesa por un tema".

Ante esta acusación, Palomera contestó: "Yo te he dicho que cuando iba Susana Díaz para ser entrevistada en ese programa a mí me sacaban de la mesa, te lo digo a ti y lo he dicho allí. Pero no con determinados temas. Llevo 14 años en ese programa y he dicho lo que he pensado siempre".